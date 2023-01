Band gibt keine Konzerte mehr: Björn Ulvaeus: ABBA-Avatare werden für immer singen

Die Hoffnung vieler Fans auf eine ABBA-Reunion ist bereits gering, doch die Worte von Björn Ulvaeus bringen selbst den letzten Optimisten zum Schweigen. Die Band werde nie wieder ein Konzert geben, erklärt er im Interview. Wer die Megastars trotzdem sehen möchte, hat in London noch viele Jahre Gelegenheit dazu.

In einem Interview mit der „Welt am Sonntag“ machte Björn Ulvaeus deutlich, dass es für ABBA kein Zurück auf die Bühne gibt. „Nein, wir werden keine Konzerte mehr geben. Das haben wir immer gesagt, und dabei bleibt es“, erklärt der schwedische Musiker, der einst mit Benny Andersson, Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad Erfolge feierte. „Selbst wenn es nur einer wäre, wäre es eine Riesensache. Wir wollen einfach nicht. Warum sollten wir? Es ist vorbei“, fügt Ulvaeus hinzu. „Aber unsere Avatare werden für immer singen, sie werden uns überleben.“

Die Mitglieder haben ihre ABBA-Aufgaben nun an digitale Avatare übergeben. Im Mai 2022 startete in London die Show „Abba Voyage“, mit der die vier Schweden ihr virtuelles Comeback feierten. Es sei seltsam, sich als Künstler auf der Bühne zu sehen, sagt Ulvaeus. „Vor allem zu beobachten, wie Menschen sich verbinden. Ich sehe ihn als jungen Mann, das bin ich, damals Anfang 30, und gleichzeitig das Publikum, das re- und interagiert. Eine verrückte Reflexion.“ Er habe die Show bisher „vielleicht sieben Mal“ gesehen.

Noch kein Name für den Avatar

Er sei sehr zufrieden mit seinem Avatar, so Ulvaeus weiter. „Alles ist genau so, wie ich es erwartet habe, sogar noch besser. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber meine Haare fallen noch besser als damals.“ In all den Jahren hat er sich fast täglich auf Fotos oder Videos gesehen. „Ich wurde ständig an diesen jungen Mann erinnert. Und ich bin ihm auch nicht fremd. Ich sage ihn oder ihn, weil er für mich schon wie ein anderer ist“, erklärt der Musiker. Einen Namen habe er nicht, „zumindest noch nicht. Aber ich habe einen Weg gefunden, meine Geschichte zu erzählen, indem ich seine Geschichte erzählt habe – die von diesem Typen aus den 70ern.“

Die Gruppe hat viereinhalb Jahre Zeit für die Show in London, „und wenn sie ein Erfolg wird, wollen sie hoffentlich, dass wir dort bleiben“, sagt der ABBA-Star. Mit so einer Show kann man nicht touren, aber man könnte Arenen an anderen Orten bauen. „Wir denken an Singapur, Las Vegas und eine Stadt in Europa“, verrät Ulvaeus. Berlin ist keine Option. Man muss sich über viele Jahre verpflichten und braucht ein sehr großes Publikum. „Das würde einen enormen Zustrom an Touristen bedeuten oder sehr, sehr viele Menschen, die in dieser Gegend leben. Berlin erfüllt das nicht.“