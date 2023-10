CNN

Baltimore hat sich bereit erklärt, 48 Millionen US-Dollar an drei Männer zu zahlen, die als Teenager zu Unrecht wegen Mordes verurteilt wurden und 36 Jahre im Gefängnis saßen.

„Das sind Männer, die als Teenager ins Gefängnis kamen und sich in ihren Fünfzigern als junge Großväter geoutet haben“, sagte Justin Conroy, Chefrechtsberater des Baltimore Police Department, vor der Schätzungsbehörde der Stadt, bevor das Gremium die Zahlung am Mittwoch genehmigte.

Nach Angaben der Polizei waren Alfred Chestnut, Ransom Watkins und Andrew Stewart 16 Jahre alt, als sie am Erntedankfest 1983 verhaftet wurdene Sie reichten nach ihrer Freilassung eine Bundesklage ein. Ihnen wurde der Mord an dem 14-jährigen DeWitt Duckett vorgeworfen, der angeblich wegen seiner Jacke in der Schule getötet wurde. Sie wurden wegen Mordes ersten Grades zu lebenslanger Haft verurteilt.

Aber sie wurden Jahrzehnte später für unschuldig erklärt, nachdem Chestnut ein öffentliches Protokoll eingereicht hatte Anfrage. Er entdeckte neue Beweise, die seinen Anwälten während des Prozesses vorenthalten wurden, und kontaktierte die Conviction Integrity Unit in Baltimore, die alte Verurteilungen überprüfte.

Die Ermittler „ignorierten Augenzeugenbeweise und physische Beweise, die im Widerspruch zu ihrer gewählten Darstellung standen, einschließlich Beweisen, die auf einen anderen Verdächtigen hindeuteten.“ Stattdessen formten sie die Beweise, um die Kläger zu belasten – unter anderem indem sie junge Zeugen zu falschen Aussagen zwangen“, heißt es in der Klage des Trios aus dem Jahr 2020.

Ein „John Doe“, der DeWitt tatsächlich tötete und mit seiner Jacke aus der Schule floh, sei gestorben, hieß es in der Klageschrift.

„Am 25. November 2019, drei Tage vor Thanksgiving Day, erteilte ein Richter den Bescheid über die tatsächliche Unschuld (gemeinsam eingereicht von den Klägern und dem Bundesstaat Maryland) und ordnete ihre sofortige Freilassung an“, heißt es in der Klage.

Die Staatsanwältin von Baltimore City, Marilyn Mosby, sagte damals, es handele sich um „vorsätzliche Verschleierung und falsche Darstellung der entlastenden Beweise, Beweise, die gezeigt hätten, dass es sich um jemand anderen als diese Angeklagten handelte“.

Sie entschuldigte sich bei den Männern, als sie freigelassen wurden, und gelobte, sich für Reformen für zu Unrecht Verurteilte einzusetzen.

Der Schätzungsausschuss stimmte der Klageeinigung am Mittwoch mit 5:0 zu.

Die drei Männer hätten keinen Kommentar abgegeben, sagte einer ihrer Anwälte am Freitag gegenüber CNN.

Der Bürgermeister von Baltimore, Brandon Scott, sagte in einer Erklärung, die bei dem Treffen verlesen wurde, dass Siedlungen wie diese „auf grobe Ungerechtigkeiten“ gegenüber den Bewohnern hinweisen und sagte, dass die betroffenen Familien eine Entschädigung verdienten.

„Unsere Stadt ist in der Lage, im Jahr 2023 buchstäblich für das Fehlverhalten von Beamten des Baltimore Police Department in der Vergangenheit zu bezahlen“, sagte Scott. „Das ist nur ein Teil des Preises, den unsere Stadt zahlen muss, um das Unrecht dieser schrecklichen Geschichte wiedergutzumachen.“

In einer auf WBAL-TV.com veröffentlichten Erklärung sagte Stadtratspräsident Nick Mosby, der auch Vorsitzender des Schätzungsausschusses ist: „Unsere Herzen sind bei Alfred Chestnut, Andrew Stewart, Ransom Watkins und ihren Familien.“

„Nichts auf dieser Welt kann das mentale und emotionale Trauma wettmachen, das diesen unschuldigen Männern und ihren Familien zugefügt wurde. Keine noch so hohe Entschädigung kann das Unrecht von 36 Jahren des Aufruhrs und die verbleibenden Auswirkungen auf diese Männer, ihre Familien und Gemeinschaften wiedergutmachen.“