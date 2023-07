Einst steuerte ihn Jürgen Klopp zum BVB, nun versucht Ex-Fußballprofi Julian Schieber auf Abwege zu geraten. Der Ex-Stürmer veröffentlichte einen Partysong, obwohl er „unmusikalisch“ sei. Das neue Ziel ist ein sensationeller Auftritt am Ballermann auf Mallorca.

Julian Schieber bestellt einen Kaffee, setzt sich bequem hin und lächelt. Dann erzählt der ehemalige Bundesliga-Stürmer von Kommentaren, die er sich anhören muss – neben positiven Reaktionen: „Schieber, du bist verrückt. Du warst noch nie normal.“ Solche Sätze fallen, wenn Freunde erfahren, dass er sich zwei Jahre nach dem Ende seiner Fußballkarriere als Sänger versucht hat und es bei dem einen veröffentlichten Party-Hit vielleicht nicht mehr bleiben will. Jürgen Klopp rief ihn einst dazu auf, ihn zum BVB zu holen – nun würde er ein Ballermann-Angebot nicht ablehnen.

„Es ist ein Partyhit. Wohin gehört ein Partyhit? Meistens dort, wo eine Party stattfindet – und da ist der Ballermann nicht weit“, sagt Schieber der Deutschen Presse-Agentur. Er mag Kurztrips nach Mallorca, „um zu feiern“, sagt er. „Da könnte der Song gut reinpassen, aber die Medien haben ihn natürlich noch größer gemacht. Schöne Geschichte, aber wenn es am Ende ein Bierkönig-Auftritt wird, sagen wir nicht nein.“

Der wichtigste Teil dieser schönen Geschichte ist der Hit „Unter die Dusche“, den Schieber mit DJ Xam und Fußballkumpel Philip Roller aufgenommen hat. Dass der Hit nicht bei allen gut ankommt, scheint den 34-Jährigen nicht zu stören. „Ich würde mich leider als sehr unmusikalisch bezeichnen“, sagt er. In der Schule zeigte er nicht so viel Fingerspitzengefühl. „Ich war Fußballer, da war für Musik keine Zeit mehr“, sagt der ehemalige Profi, dessen Weg zunächst zum VfB Stuttgart in die Bundesliga führte. „Als er beim VfB war, war er noch ein junger Spieler und deshalb hatte er bei der Wahl der Musik nicht viel Mitspracherecht“, erinnert sich sein ehemaliger Teamkollege Serdar Tasci: „Ich war überrascht, dass er einen Song veröffentlicht hat.“

„Ab mit dir unter die Dusche“

Der häufig verletzte Schieber, der 2013 mit dem BVB im Champions-League-Finale gegen die Bayern eingewechselt wurde, beendete seine Karriere vor zwei Jahren nach der Station in Augsburg. Er zog mit seiner Familie zurück nach Backnang, rund 25 Kilometer vom Stuttgarter Bundesligastadion entfernt. Bei der SG Sonnenhof Großaspach trainiert er die U19 und ist Co-Trainer der Herren in der Oberliga. Trainer zu sein ist sein Job.

Musik ist ein schönes Hobby. Sein Lied beginnt mit „Schieber, Schieber“-Rufen, mit denen Schiedsrichter in Fußballstadien beleidigt werden – und der Ex-Profi wurde einmal angefeuert oder herausgefordert. „Ab unter die Dusche, bleib fair, das war gemein“, heißt es im Refrain. Die Idee zu dem Lied schlummerte schon lange in seinem Kopf. „Im Sonnenhof Großaspach ist der Physiotherapeut Hobby-DJ und leidenschaftlicher Gitarrist, ich habe ihm meine ersten Worte auf Papier gezeigt, er hat sie auf seiner Gitarre begleitet – und so ist unsere erste kleine Demo entstanden.“

Also ging es an einen Produzenten, alles ging ziemlich schnell. „Wir haben noch einmal am Song gearbeitet, wir haben weiter am Text gearbeitet. Und am Ende sagt der Produzent: ‚Dann geh in den hinteren Teil des Studios und alle singen die Passage.‘ Da konnte man nicht viel üben“, sagt Schieber: „Man muss im Studio lauter singen als unter der Dusche. Dann versucht man, die Töne zu treffen, aber das klappt natürlich nicht immer. Aber es gibt Profis, die das noch ein bisschen feilen können.“

„Moment, wenn man auf der Bühne steht“

Schieber ist nicht der einzige Fußballer, der kürzlich einen Song aufgenommen hat. Stürmer Hendrik Weydandt verabschiedete sich am Ende der vergangenen Saison von Hannover 96 mit einem Ausflug in „völliges Neuland“ und dem Lied „Schluss Aus Ende“ zum Abschluss seiner Karriere. Tatsächlich wurde Weydandt, der selbst gerne auf der Baleareninsel zu Gast war, daraufhin ein Bühnenauftritt auf Mallorca angeboten, den er jedoch höflich ablehnte, wie der Verein bestätigte. Weydandt hatte keinen Auftritt im Sinn.

Schieber denkt darüber nach, wie es weitergehen könnte. „Jeder ist an diesem Projekt interessiert“, sagt er: „Wir überlegen bereits, ob wir Song Nummer zwei vorantreiben. Man muss nicht mit dem ersten Song durch die Decke gehen. Man muss einen zweiten, vielleicht einen dritten Song haben, um irgendwann die Auftritte zu bekommen, die man verdient.“ Um darauf vorbereitet zu sein, übt er sein Lied. Im Auto oder unter der Dusche. „Ich muss im Text sicher bleiben. Irgendwann kommt der Moment, in dem man auf der Bühne steht.“