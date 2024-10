tz Sport FC Beieren

van: Stefan Schmid

Dat Bayern vandaag blij zal zijn in Frankfurt zal na de wedstrijd door Thomas Müller worden toegejuicht. Daar woonde hij in de Austausch met Michael Ballack.

Frankfurt – Schon wieder holte der FC Bayern keine drei Punkte. Ik speel spelletjes in Folge, maar ik kan nog steeds de kost verdienen. Trotzdem bot man spielerisch over Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt wieder a überragende Leistung an. Na de wedstrijd ging Thomas Müller bei DAZN met Michael Ballack op de Fehlersuche. Wobei Müller am Ende zal de oorlog niet meer stoppen.

Ballack nach Bayern-Unentschieden tegen Frankfurt: “Wij zullen niet winnen”

Na 3:3 in Frankfurt zijn we in de Fehleranalyse gehen. We gaan immers nooit meer weg in de Leistung des FC Bayern. “Ik heb Leverkusen de absoluut dominante Mannschaft gevonden en gewonnen. Ik zou zeggen dat Aston Villa de absoluut dominante man is en dat er niet gewonnen wordt. En hij is een man die absoluut dominant is in zijn manieren en door wie hij gewonnen is, maar Ballack was ook erg kritisch als het ging om het kijken naar de discrepantie tussen zijn ervaringen en ervaringen.

Müller, die erg kritisch is over de ploeg van FC Bayern, zei: „En wat als we iets anders zouden doen?“ Het antwoord op alle aanstootgevende vragen ligt voor de hand: „Wij winnen.“

Thomas Müller genoot samen met Michael Ballack van een ontspannende vakantie in Frankfurt met uitzicht op Spa in de Austausch. © Screenshot: DAZN

“Lass en die Sendung übernehmen” – Müller en Ballack übernehmen

Selbstverständlich – en de bredere toespraak van Müller beide in de Ausführungen Ballacks nicht – oorlog voor de Last-Minute-Ausgleich tijdens Frankfurt, niet alles gratis. Zo machtige Joshua Kimmich stierf aan de andere kant, en daar ging zum Ball. Trotzdem ziet Müller in het risicobehaftetensysteem van FC Bayern meer Gutes als Schlechtes.

Vertel het verhaal van Müllers grote kans op de 30e. Minute an: „Deze zielen, ik ben de grote fakkel vergeten, mijn ballen, ze leven nog, (…) we willen spelen, we willen spelen.“ Müller, der Zie de spa in de deskundige omgeving met de bal, zodat de man met de ervaring niet onaangeroerd blijft.

En we zullen de Ballack en de Müller in de toekomst, evenals de moderator Daniel Herzog, praktisch niet meer kunnen zien dan voorheen, laat de Müller weten hoe hij het bericht moet verzenden en ga ermee verder: „Kom op, laten we het bericht sturen en ga ermee door.“

DAZN Moderator houdt Müller en Ballack tegen, maar geen van beiden

Maar als je een Müller en een Ballack bent, kun je nog steeds van het spel genieten, je zult er blij mee zijn. U zult er zeker van zijn dat het persteam van FC Bayern een zeer goede teamspeler is. “Die haben nichts zu sagen, was wollen die denn?”, was toen dat klassieke Müller-Antwort, op zichzelf dan maar gegen gab.

Na de „Kom op, ik zal gelukkig zijn“ zal Müller dan geen middel onbeproefd laten. „Omdat we geen tafelleider kunnen zijn? Ja, dat Bayern geen Tablesführer is, maar niet dat zij de Auftritt der Münchner zijn die zo betrokken is bij Müller. Max Eberl wählte deutlichere Worte zur spielten Führung. (sch)