Mehr Fußball geht nicht: unglaubliches Drama in der Nachspielzeit, ein verrückter Elfmeterkrimi mit 28 Schüssen – und ein gehaltener Elfmeter, der trotzdem ins Tor rollt. Genießen Sie die erste Qualifikationsrunde der Conference League zwischen Glentoran FC aus Nordirland und Gzira United aus Malta.

Jay Donnelly bedeckte sein Gesicht mit seinen Händen. Der Stürmer von Glentoran FC war sich sicher, dass der nordirische Klub aufgrund seines verschossenen Elfmeters in der ersten Qualifikationsrunde der Conference League ausschied. Doch während Donnelly trauerte und Maltas Gzira-United-Torhüter David Cassar jubelnd aus seinem Strafraum rannte, rollte der Ball ins Netz.

Das BBC-Video der merkwürdigen Szene am Donnerstagabend ging viral – komplett mit wilden Schreien der euphorischen Kommentatoren („Geht er rein? Er geht rein!“). Der Ball verdrehte sich bei Cassars Parade so sehr, dass er trotzdem ins Tor rollte – und Donnelly durfte jubeln. Allerdings war seine Freude nur von kurzer Dauer, aber das Wichtigste zuerst.

28 Strafen, pures Drama

Bereits im Hinspiel (1:1) hatte Glentoran in der regulären Spielzeit einen Elfmeter verschossen, im Rückspiel in Belfast scheiterte Bobby Burns am Punkt. Gzira United traf dann zum 1:0. Dann entwickelte sich eine sehr dramatische Nachspielzeit. Glentoran glich in der 94. Minute aus und konnte nicht aufhören zu jubeln. Nach einer Diskussion mit den Schiedsrichtern wurde das Tor wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen. Der darauffolgende Tumult unterbrach die Nachspielzeit (sechs Minuten waren angesagt). Wenig später durften Spieler und Kommentatoren erneut ausrasten: Der späte Ausgleich von Verteidiger Burns (90.+13) brachte die Nordiren in die (torlose) Verlängerung. Diesmal wirklich.

Es folgte ein episches Elfmeterschießen, bei dem jeder Schütze punktete – sogar die Torhüter. Bis Donnelly, der bereits den ersten Elfmeter seiner Mannschaft versenkt hatte, zum zweiten Mal startete und über besagten Umweg zum 12:12 ausgleichte. Der 17-jährige Leon Boyd vergab das schließlich 28. (!) Elfmeter im ShootoutDie Gäste siegten mit 14:13 i.E. – und Torwart Cassar konnte endlich jubeln.