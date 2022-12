Balenciaga: Creative Director Demna äußert sich zu umstrittener Kinderkampagne

Das Luxuslabel Balenciaga zeigte in einer Werbekampagne Kinder, die mit Kuscheltieren in Bondage-Kleidung posieren, und sorgte damit für einen Skandal. Creative Director Demna Gvasalia hat lange geschwiegen – jetzt bezieht der 41-Jährige Stellung.

Provokation gehört zum Geschäft, doch in den Augen vieler hat das Luxuslabel Balenciaga mit zwei aktuellen Kampagnen eine Grenze überschritten. Für eine Weihnachtsaktion ließ das spanisch-französische Modehaus Kinder in Bondage-Kleidung mit Kuscheltieren posieren. Zudem waren originale Gerichtsdokumente des Obersten Gerichtshofs zum Thema Kinderpornografie in Werbemotiven für die kommende Frühjahr/Sommer-Kollektion zu sehen.

Inzwischen hat der Modekonzern beide Kampagnen zurückgezogen und öffentlich um Verzeihung gebeten. Nun hat sich auch Demna Gvasalia zu dem Skandal geäußert. Der Georgier ist seit 2015 Kreativdirektor und verhalf dem 1919 von Cristóbal Balenciaga gegründeten Modehaus zu neuem Erfolg.

Balenciaga Creative Director Demna Gvasalia äußert sich auf Instagram



„Ich möchte mich persönlich entschuldigen und die Verantwortung für die falsche künstlerische Wahl des Konzepts der Geschenkaktion mit den Kindern übernehmen. Es war unangemessen, dass Kinder für Gegenstände werben, die nichts mit ihnen zu tun hatten. So sehr ich manchmal durchkomme.“ Meine Arbeit regt zum Nachdenken an, das würde ich bei einem so schrecklichen Thema wie Kindesmissbrauch niemals tun, das verurteile ich zutiefst“, schrieb die 41-Jährige in einem Post auf Instagram.

Er wolle aus seinen Fehlern lernen und sich mit Kinderschutzorganisationen in Verbindung setzen, „um herauszufinden, wie ich zu diesem schrecklichen Thema beitragen und helfen kann“, so Gvasalia weiter. Ähnlich äußerte sich Balenciaga in seinem Entschuldigungsschreiben. Der Modekonzern kündigte an, künftig mit Institutionen zusammenzuarbeiten, die sich gegen Kindesmissbrauch und -ausbeutung einsetzen. Die Organisationen sollten auch finanziell unterstützt werden. Dafür sei ein großzügiger Fonds eingerichtet worden, sagte CEO Cédric Charbit.

Balenciaga lässt Klage gegen Bühnenbildner und Produktionsfirma fallen



Balenciaga ließ auch seine 25-Millionen-Dollar-Klage gegen den Bühnenbildner Nicholas Des Jardins und die Produktionsfirma North Six fallen. Beide waren angeheuert worden, um die Frühjahr-Sommer-Kampagne zu leiten. Das Modehaus behauptete, die Fotos zeigten damals ohne Wissen von Balenciaga echte Gerichtsdokumente zum Thema Kinderpornografie. Das Label habe einen immensen Imageschaden erlitten, heißt es in der Begründung der zunächst geforderten Schadensersatzforderungen.

Sprecher von Nicholas Des Jardins und North Six hatten die Vorwürfe sofort zurückgewiesen. Weder der Bühnenbildner noch die Produktionsfirma hatten die letzte Kontrolle über den Dreh, dafür waren allein die Mitarbeiter von Balenciaga verantwortlich. Sie hätten auch die entscheidenden Bilder ausgewählt und schließlich zur Veröffentlichung freigegeben.

Quellen: Instagram Demna, CNN, Seite Sechs

