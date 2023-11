Baldur’s Gate 3-Spieler sind schockiert über das wahre Alter ihrer Lieblingsgefährten

Baldur’s Gate 3 ist unerwartet vielfältig, wenn es um das Alter der Begleiter geht. Wie ein Spieler betonte, reichen die rekrutierbaren Gefährten von Anfang 20 bis Jahrhunderte alt – sehr zur Überraschung vieler Spieler.

Das Herausfinden der Altersspanne Ihrer Gefährten in Baldur’s Gate 3 kann etwas verwirrend werden, wenn man Dinge wie die Physiologie der Elfen und die jahrhundertelange Versteinerung der Charaktere berücksichtigt. Zum Glück hat es ein TikToker namens unchainedatom für seine Mitspieler aufgeschlüsselt.

Die zweiteilige Erklärung von Unchainedatom hat die Spieler von Baldur’s Gate 3 wirklich verblüfft. Einige Gefährten haben gerade erst die Pubertät hinter sich gelassen, während andere praktisch schon uralt sind.

Der Spieler von Baldur’s Gate 3 verblüfft die Fans, indem er das Alter seiner Begleiter erklärt

Bevor Karlach ein Jahrzehnt lang im Blutkrieg kämpfte, arbeitete er als Leibwächter für Gortesh. Man kann sich zwar nicht vorstellen, dass er besonders gegen Kinderarbeit wäre, aber Karlach müsste reif genug sein, um sich zu behaupten – was bedeutet, dass sie zu Beginn des Spiels Mitte bis Ende Zwanzig sein würde.

Wyll und Lae’zel sind die beiden jüngsten Mitglieder der Gruppe in Baldur’s Gate 3. Während The Blade of the Frontiers bereits ein Auge verloren hat und sich einige schlimme Narben zugezogen hat, ist er mit 24 Jahren noch ziemlich jung. Wie ein Kommentator betonte, bedeutet dies, dass der Hexenmeister in seinem Leben bereits enorme Härten ertragen musste. „Er sollte beim Verein sein“, sagte ein Spieler.

Lae’zel ist etwa 20 Jahre alt, eine Offenbarung, die einige Spieler zu der Vermutung veranlasste, dass ihre jugendliche Naivität der Grund dafür ist, dass ihr Charakter so zielstrebig ist.

Larian Studios Es stellt sich heraus, dass Lae’zel das Baby der Gruppe ist.

Sowohl Minsc als auch Jaheira waren bei den Ereignissen der vorherigen Baldur’s Gate-Spiele anwesend. Da sie Jahrhunderte zuvor stattfanden, sind sie beide Hunderte von Jahren alt. Minthara ist offenbar ebenfalls rund 200 Jahre alt.

Es ist keineswegs ungewöhnlich, einen Elfen zu sehen, der über mehrere Jahrhunderte Lebenserfahrung verfügt. Schließlich können Angehörige dieser Rasse bis zu 750 Jahre alt werden. Allerdings hat Astarion aufgrund seines Untotenstatus eine längere Lebenserwartung. Er wurde im Alter von 39 Jahren, 200 Jahre vor den Ereignissen von Baldur’s Gate 3, in eine Vampirbrut verwandelt.

Halsin und Gale scheinen beide Ende 30 zu sein. Gale ist 37 Jahre alt, während Halsin nur aufgrund seiner Elfen-Abstammung in dieser Altersgruppe zu liegen scheint. Tatsächlich ist Halsin 350 Jahre alt. Die Tatsache, dass Halsin der älteste Gefährte ist, war für einige Spieler ein Schock, da sie glaubten, Halbelf Jaheira sei der Älteste in der Gruppe.

Es scheint, dass fast alle der rekrutierbaren neun Gefährten hinsichtlich ihres Alters Überraschungen mit sich bringen. Abgesehen von Gale, von dem die Fans behaupten, er sei ein „DILF“ im angemessenen Alter.