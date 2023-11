Baldur’s Gate 3-Spieler entdeckt beunruhigende Details des Eulenbären

Ein Spieler von Baldur’s Gate 3 erfuhr aus einem Gespräch mit dem Eulenbärenjungen eine beunruhigende Tatsache über die Natur.

Baldur’s Gate 3 ist ein Spiel, das Spieler für Erkundungen und Experimente belohnt, oft mit weiteren Informationen über seine Welt und Charaktere.

Manchmal jedoch, wenn Informationen die Belohnung sind, sind Sie ohne sie möglicherweise besser dran. Entlang der Schwertküste gibt es viele dunkle und verstörende Details, die darauf warten, entdeckt zu werden – wie zum Beispiel die abscheuliche Art und Weise, wie der Bösewicht Orin gezeugt wurde.

Ein Spieler entdeckte ein weiteres beunruhigendes Detail, nachdem er mit dem Eulenbärenjungen gesprochen hatte, das in Akt 1 gerettet werden konnte.

Der Eulenbär von Baldur’s Gate 3 hat seine eigenen Jungen gefressen

Reddit-Benutzer Pekodes hat einen Screenshot des Gesprächs geteilt, das ihr Tav mit dem Eulenbärenjungen geführt hat. Nachdem er dem Spieler gesagt hat, dass ihm sein Camp gefällt, sagt das Junge, dass der Hund Scratch sie an ihren großen Bruder erinnert.

Auf die Frage nach dem älteren Geschwisterkind offenbart das Junge sein dunkles Schicksal: Er wurde von seiner Mutter gefressen.

Natürlich kann die Natur grausam sein und Kannibalismus ist bei Tieren nicht ganz ungewöhnlich. Viele Arten fressen sogar ihre eigenen Jungen, so wie hier der Eulenbär.

Dies ist nicht einmal das einzige Beispiel für Eulenbären-Kannibalismus in Baldur’s Gate 3. Wenn Sie den Eulenbären in Akt 1 töten, wird dasselbe Junge, das Sie adoptieren können, hungrig und frisst seine eigene Mutter – vielleicht teilweise aus Rache für ihn Großer Bruder.

Angesichts all dessen, was wir über Eulenbären wissen, ist das kein besonders überraschendes Detail. Dennoch kann das Wissen, dass die Eulenbärenmutter ihren Sohn gefressen hat, denjenigen helfen, die zwischen dem Töten der Eule und der Aufnahme des Jungen in ihr Lager hin- und hergerissen sind, die richtige Entscheidung zu treffen.

Wenn Ihnen das gefallen hat, schauen Sie sich unbedingt den Rest unserer Baldur’s Gate 3-Berichterstattung an, die die neuesten Nachrichten, Leitfäden und vieles mehr enthält.