Baldur’s Gate 3 Sex Speedrunners „in Trümmern“ nach aktuellem Patch

Baldur’s Gate 3-Spieler wurden am Freitag mit einem weiteren umfangreichen Patch gesegnet, der nicht nur das Spiel für die Spieler in vielerlei Hinsicht besser machte, sondern auch einer kleinen Gruppe von Sex-Speedrunnern, die sich dem Ziel verschrieben hatten, in kürzester Zeit einen romantischen Höhepunkt zu erreichen, das Leben schwer machte.

Die „Sex%“-Kategorie von Baldur’s Gate 3 Speedrunning wird derzeit von Maeeeeee dominiert, die sich in knapp weniger als realistischen zwei Minuten mit der Githyanki-Kämpferin Lae’Zel zusammengetan hat, was für uns ungefähr richtig klingt. Dieser Rekord scheint vorerst bestehen zu bleiben, da eine der über 1000 Änderungen am Freitag darin bestand, die Githyanki zumindest in gewisser Hinsicht weniger aggressiv zu machen, was bedeutet, dass:

„Damit Lae’zel sich für eine Romanze mit dir entscheidet, musst du nicht mehr nur ausreichend Zustimmung von ihr erhalten. Du musst dich auch durch deine Taten als würdig erwiesen haben.“

Die Community arbeitet nun so schnell wie möglich daran, herauszufinden, was diese „würdigen Taten“ sind. Dennoch brachte es Redditor Monk-Ey am besten auf den Punkt, als er beklagte: „Diese spezifische Änderung könnte sein.“ riesig für die Speedrun-Kategorie, da wir noch nicht wissen, was diese lohnenswerten Aktionen sind und wie lange es dauern würde, sie auszuführen: Sex% wird möglicherweise nie wieder derselbe sein.“

Sex% Speedruns liegen in Trümmern

