Bald geht es um das Einkommen von Erziehern, Busfahrern, Feuerwehrleuten, Krankenschwestern und vielem mehr

Der Beamtenverband dbb will in die anstehenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen mit hoher Lohnforderung einsteigen.

„Die Beschäftigten sollen sicher sein, dass sie keine Reallohneinbußen hinnehmen müssen“, sagte der dbb-Vorsitzende Ulrich Silberbach der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Deshalb wird es eine hohe Einkommensanforderung geben.“

Die Tarifausschüsse der Gewerkschaft Verdi und des dbb Beamtenbundes und der Tarifunion wollen in diesem Frühjahr (11. Oktober) über ihre Forderungen für die kommende Einkommensrunde entscheiden. Gewerkschaften und Arbeitgeber hatten sich 2020 im Wesentlichen auf eine Gesamteinkommenssteigerung von 3,2 Prozent in zwei Schritten über einen Zeitraum von 28 Monaten geeinigt.

Silberbach: „Gefährliches Ungleichgewicht“

Nun sagte Silberbach mit Blick auf staatliche Rettungsaktionen für Unternehmen in der aktuellen Gaskrise und davor in der Corona-Krise, es schaffe „ein gefährliches Ungleichgewicht“, wenn der Staat marode Unternehmen rette, Staatsangestellte aber nicht mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausstatte . „Bereits heute vertrauen zwei Drittel der Menschen dem Staat nicht mehr“, sagte Silberbach mit Blick auf eine vom dbb in Auftrag gegebene Umfrage des Instituts forsa im Sommer.

„Außerdem müssen wir mit den Arbeitgebern die Frage klären, wie wir mit den Sonderzahlungen bis 3.000 Euro umgehen“, sagt Silberbach. Die Bundesregierung hatte angeboten, dass der Staat auf Steuern und Abgaben verzichtet, wenn sich Arbeitgeber und Gewerkschaften jetzt in der Krise auf solche Sonderzahlungen einigen. Aber Silberbach sagte: „Wir stehen Einmalzahlungen kritisch gegenüber, weil wir einen langfristigen Inflationsausgleich brauchen, der in den Einkommenstabellen greift.“ Als flankierende Maßnahme wollte er sich die Möglichkeit aber nicht verderben lassen.

Auch Beschäftigte im öffentlichen Dienst würden von den Hilfspaketen der Regierung profitieren. „Aber auch im nächsten Jahr wird die Inflation auf hohem Niveau sein“, sagte der Gewerkschafter. „Wir werden eine hohe Nachfrage haben und uns darauf konzentrieren, einen großen Teil davon durchzusetzen“, sagte Silberbach. „Bei dieser Lohnrunde dreht sich alles ums Geld.“

Mitarbeiter diskutieren Inflationsausgleich

Unter den Mitarbeitern wurde diskutiert, gar keinen bestimmten Prozentsatz zu fordern, sondern die Inflation auszugleichen. „Aber der Prozentsatz hat den Vorteil: Er ist dann sicher und der Arbeitgeber kann nicht versuchen, ihn herunterzurechnen“, erklärte Silberbach. „In anderen Wirtschaftsbereichen reicht die Bandbreite von 8 bis 9,5 Prozent. Ich gehe davon aus, dass es bei uns nicht darunter liegen wird.“

Silberbach beschreibt die Stimmung bei vielen dbb-Mitgliedern als aufgeheizt und besorgt: „Wenn wir uns im Frühjahr nicht auf eine vernünftige Lösung einigen, wäre das ein echter gesellschaftlicher Sprengstoff.“ Wenn jemand mit 2.000 oder 2.500 Euro nach Hause geht, aber eine Verfünffachung der Nebenkostenabzüge hinnehmen muss, bekommt er Angst.

Fachkräftemangel in vielen Bereichen

Auch fehlten Fachkräfte auf allen Ebenen – ob Techniker, Ingenieure, Informatiker oder gar in den Kitas. „Hier haben wir für viele Gehaltsgruppen in der Runde für den Sozial- und Erziehungsdienst neue Einschätzungen vorgenommen und damit besser in der Gehaltstabelle platziert“, erklärte Silberbach. Denn erst im Mai gab es einen eigenen Abschluss für kommunale Erzieherinnen und andere Beschäftigte in sozialen Berufen. „Jetzt muss hier in der Regelverdienstrunde etwas für die Mitarbeiter getan werden“, forderte der dbb-Chef. „Nur so ist es möglich, mehr Personal zu bekommen und die anhaltende Überlastung vieler Erzieherinnen und Erzieher zu verringern.“