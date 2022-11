Bakterielle Infektionen sind schuld an 1 von 8 Todesfällen weltweit

Laut dem am 21. November veröffentlichten Bericht starben im Jahr 2019 etwa 7,7 Millionen Menschen an einer Infektion mit einer von 33 häufigen Bakterienarten Die Lanzette . Das sind fast 14 % der Todesfälle in diesem Jahr.

Weitere Todesfälle wurden in Verbindung gebracht S. aureus und E coli jeweils mehr als HIV/AIDS im Jahr 2019, das 864.000 Menschen tötete.

Trotzdem stellten die Ermittler fest, dass die HIV-Forschung 42 Milliarden Dollar an Finanzmitteln erhielt, verglichen mit 800 Millionen Dollar für E coli Forschung.

„Diese neuen Daten zeigen zum ersten Mal das volle Ausmaß der globalen Herausforderung für die öffentliche Gesundheit durch bakterielle Infektionen“, sagte Co-Forscher Dr. Christopher Murray, Direktor des Institute for Health Metrics and Evaluation an der University of Washington School of Medicine , in Seattle.

„Es ist von größter Bedeutung, diese Ergebnisse auf das Radar globaler Gesundheitsinitiativen zu setzen, damit diese tödlichen Krankheitserreger genauer untersucht und angemessene Investitionen getätigt werden können, um die Zahl der Todesfälle und Infektionen zu senken“, sagte Murray in einer Zeitschrift Veröffentlichung.

Die Sterblichkeitsrate durch bakterielle Infektionen variierte je nach Standort. Afrika südlich der Sahara hatte mit 230 Todesfällen pro 100.000 Menschen die höchste Zahl. Im Vergleich dazu hatten Westeuropa, Nordamerika und Australasien eine kombinierte Rate von 52 Todesfällen pro 100.000.