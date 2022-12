Baidu-Analyse: Bekannte Preismuster

Die Pläne der chinesischen Regierung, die Zügel für Technologieunternehmen zu straffen, haben den Wert der Aktie in den letzten Monaten erheblich beeinflusst. Baidu zum Beispiel stürzte von 354,82 $ Anfang 2021 auf magere 73,58 $ bis Ende Oktober ab. Erst dort kam es zu einer Gegenbewegung zurück zum 200-Tage-Durchschnitt, aktuell bei 125,06 US-Dollar. Betrachtet man nun die Kursentwicklung der letzten Monate, so wurde das Baidu-Papier immer wieder vom EMA 200 gebremst und zurückgeworfen. Auch diesmal könnte ein ähnliches Bild entstehen, das die steile Rally der letzten Tage nach unten festigt.

Kurze Chance:

Die V-förmige Erholungsbewegung seit Ende Oktober hat noch keine nachhaltigen Chancen auf eine Trendwende ergeben. Ab dem aktuellen Niveau könnten sich in den nächsten Tagen wieder Verluste bemerkbar machen, ein erstes Ziel läge bei rund 115,00 US-Dollar und darunter im Bereich um 100,00 US-Dollar und der dort laufende EMA 50 stabilisiert sich nachhaltig, der Abwärtstrend um 132,95 Der seit Oktober letzten Jahres dominierende US-Dollar könnte wieder in den Fokus rücken. Aber nur ein Preissprung dürfte die Signallage mittelfristig deutlich verbessern. Wer einen kurzfristigen Trade nicht wagt, sollte an dieser Stelle auf eine bessere mittelfristige Signallage warten!

Baidu Inc.; Wöchentlich, Ortszeit (GMT+1); Aktienkurs zum Zeitpunkt des Schreibens 135,14 $; Handelsplatz: NYSE; 08:00 Uhr