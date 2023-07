DieInternational Maritime Organization (IMO) hat am Freitag ein Abkommen besiegelt, das ehrgeizigere Emissionsreduktionsziele festlegt als bisher geplant.

Die IMO stimmte zu, die gesamten jährlichen Treibhausgasemissionen „bis 2030 um mindestens 20 % und 30 % anzustreben“ und „bis 2040 um mindestens 70 % und 80 % anzustreben“.

Die Ziele gehen weit über einen Plan von 2008 hinaus, der eine Reduzierung um 50 % bis Mitte des Jahrhunderts vorsah.

Die Agentur bezeichnete das Abkommen als „historisch“ und fügte hinzu, dass sie „sich weiterhin für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus der internationalen Schifffahrt einsetzt und dringend anstrebt, diese so schnell wie möglich auslaufen zu lassen“.

Die Schifffahrtsindustrie trägt laut UN zu 3 % der weltweiten Treibhausgasemissionen bei, etwa genauso viel wie die Luftfahrt. Die meisten der 100.000 Frachtschiffe weltweit werden immer noch mit stark umweltschädlichem Diesel angetrieben.

Die Einigung wurde erzielt, als ein fünftägiges Treffen, an dem Vertreter aus 100 Ländern teilnahmen, im Hauptquartier der IMO in London endete. Am Montag demonstrierten Klimademonstranten, die noch ehrgeizigere Ziele forderten, während der Sitzung vor dem Gebäude.

Die Ziele der IMO werden alle fünf Jahre überarbeitet.

Enttäuschung bei Klimaexperten, Aktivisten

Experten gehen davon aus, dass die Branche ihre Emissionen bis 2030 um 45 % senken und bis 2050 den Netto-Nullpunkt erreichen muss, um das Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen, die globale Durchschnittstemperatur im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter maximal um 1,5 °C (2,7 °F) zu erhöhen.

Aus diesem Grund sind Umweltschützer und einige Nationen mit dem Abkommen unzufrieden und sagen, dass es weder das Jahr 2050 als feste Frist für Netto-Null-Emissionen festlegt, noch das im Pariser Abkommen festgelegte Ziel erfüllt.

John Maggs, Präsident der NGO Clean Shipping Coalition, sagte, es wäre viel mehr möglich gewesen.

Er nannte das Abkommen eine „Wunsch- und Gebetsvereinbarung“ und sagte, dass „das vereinbarte Ambitionsniveau weit hinter dem zurückbleibt, was nötig ist, um sicherzustellen, dass die globale Erwärmung unter 1,5 Grad Celsius gehalten wird, und die Formulierungen scheinen vage und unverbindlich zu sein.“ Einlieferung.“

Klimagefährdete pazifische Staaten befürworteten ehrgeizigere Ziele, stießen jedoch auf den Widerstand großer Exporteure wie China.

tj/jcg (AFP, AP)