Goldsprinter Hinze und Co. heiß auf Olympia

Erst der Weltmeistertitel im Teamsprint, dann Gold und Bronze im 500-Meter-Zeitfahren. Die deutschen Sprinter haben die Konkurrenz bei der Rad-WM fest im Griff. Olympische Spiele können kommen.

Kaum hatten die deutschen Sprinter dabei Radweltmeisterschaft Nachdem sie in Glasgow innerhalb von nur zwei Tagen die Kräfteverhältnisse wieder in Ordnung brachten, haben sie auch in Paris 2024 das große Ziel im Visier.

„Nach der WM werde ich auf jeden Fall zwei Wochen Urlaub machen. Das brauche ich vorher.“ Olympiaum deinen Kopf frei zu bekommen. „Danach streben wir das ganz große Ziel Olympia an“, kündigte Lea Sophie Friedrich nach Bronze im 500-Meter-Zeitfahren an, und Doppelweltmeisterin Emma Hinze ergänzte: „Wenn es nächstes Jahr genauso läuft, dann schon.“ Großartig. Man kann auf jeden Fall viel mitnehmen, denn in einem Jahr ist es das Gleiche.“

Diesmal sollen die WM-Erfolge nicht wie in Tokio 2021 als Ballast mitgeschleppt werden hinze – als dreifacher Weltmeister angereist – musste sich am Ende mit Silber im Teamsprint begnügen. Diesmal dürfte die WM für den nötigen Rückenwind sorgen.

Der 25-jährige Hinze und sogar zwei Jahre jünger Friedrich scheinen gereift zu sein. Letztes Jahr waren sie von den starken Französinnen und dem heimischen Publikum beeindruckt gewesen, doch dieses Mal zeigten sie starke Nerven. „Jetzt haben wir die Franzosen verärgert“, sagte Friedrich.

Die Goldjagd geht mit dem Keirin-Wettbewerb weiter. „Keirin ist eine meiner Lieblingsdisziplinen. Es liegt mir, diese lange Distanz und gegen die Gegner fahren zu können. Ich habe auf jeden Fall das Podium im Visier“, sagt Titelverteidiger Friedrich. Zum Abschluss folgt am Mittwoch der Königsdisziplin-Sprint.

