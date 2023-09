Die Deutsche Bahn will kundenfreundlicher und vor allem pünktlicher werden. Hierzu soll das Schienennetz modernisiert werden. Die Gäste der ARD-Talkshow „Hart aber fair“ beschäftigen sich damit, wie es dazu kommen konnte und warum es in diesen schlimmen Zustand geraten ist.

Bahnreisende kennen das Problem: Züge sind oft nicht pünktlich oder fallen ganz aus. Immerhin kommen im Nahverkehr 90 Prozent aller Züge pünktlich an, im Fernverkehr jedoch nur 69 Prozent. Züge sind pünktlich, wenn sie weniger als sechs Minuten Verspätung haben. Die Deutsche Bahn hat sich auf diesen Richtwert geeinigt, weil Fahrgäste ihre Anschlusszüge in der Regel noch erreichen können, wenn sie weniger als sechs Minuten zu spät kommen, erklärt Berthold Huber, der für Infrastruktur zuständige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, in der ARD-Talkshow „Hart aber fair“. „. am Montagabend. Der Hauptgrund für die Unpünktlichkeit der Züge ist die marode Infrastruktur, auf die die Deutsche Bahn angewiesen ist. „Mit der Pünktlichkeit der Bahn bin ich äußerst unzufrieden“, betont Huber.

„Die Infrastruktur ist von großer Bedeutung dafür, ob es uns gelingt, die Qualität der Bahn so zu verbessern, dass sie künftig jeder nutzen kann“, sagte das Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn. Auch Michael Theurer kennt das Problem. Der FDP-Politiker ist Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium und dort unter anderem für die Deutsche Bahn zuständig. „Wenn ich mit der Bahn fahre, denke ich darüber nach, ob ich Umsteigeverbindungen habe. Wenn ich zweimal oder öfter umsteigen muss, fange ich an, Reservezeiten einzuplanen“, sagt er. Entweder nimmt er einen früheren Zug – oder er fährt lieber gleich los.

Berthold Huber ist klar: „Wenn wir das Problem lösen wollen, müssen wir die Infrastrukturprobleme angehen.“ Christian Böttger, Professor für Verkehr an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, erklärt den Grund für diese Probleme: „Seit zwanzig Jahren wird der Infrastruktur zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.“ Alles begann während der rot-grünen Regierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder. Sie hätten das Budget für die Bahn mehr als halbiert, sagt Böttger. Lediglich die aktuelle Bundesregierung beginnt nun, den Haushalt erneut zu erhöhen. Doch laut Böttger ist die Finanzierung nicht das einzige Problem: „Außerdem ist das Netz überlastet. Heute verkehren zwanzig Prozent mehr Züge als vor zwanzig Jahren. Aber das Netz ist gleich geblieben. Es fahren einfach zu viele Züge.“ geht auf Kosten der Qualität.“

Strukturreform bei der Bahn

Um die Deutsche Bahn wieder kundenfreundlicher zu machen, haben sich Deutsche Bahn und Bund auf ein Strukturprogramm geeinigt. Dazu gehört, dass die Bahn in Zukunft noch mehr Fahrgäste plant. Huber: „Wir wollen doppelt so viele Passagiere befördern und den Marktanteil im Güterverkehr von 17 auf 25 Prozent steigern.“

Zu diesem Zweck möchte die Bahn die sogenannte Deutschlanduhr einführen. Das wird noch lange dauern: Laut Michael Theurer könnte es Ende der 2040er Jahre sein. Der Deutschlandtakt stellt alle 30 Minuten eine Verbindung zwischen allen wichtigen Städten her. Zudem sollen die Bahnverbindungen so ausgebaut werden, dass sich die Fahrzeiten verkürzen. So will die Deutsche Bahn auf der Strecke Stuttgart-Berlin eine gute Stunde weniger fahren: Die Fahrzeit soll von fünf Stunden und 38 Minuten auf vier Stunden und 34 Minuten verkürzt werden. Für die Fahrt von Lübeck nach Berlin sollten Fahrgäste nur gut zwei Stunden einplanen. Auch der Güterverkehr soll von den verkürzten Reisezeiten profitieren. Huber: „Dazu müssen wir die Infrastruktur in den Zustand versetzen, den wir brauchen. Und damit fangen wir jetzt an.“

„Es tut sehr weh“

Genauer gesagt: nächsten Sommer. Dann soll die Bahnstrecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim für fünf Monate komplett gesperrt und komplett saniert werden – von den Gleisen bis zu den Bahnhöfen. Auf der Strecke verkehren täglich rund 300 Züge. In dieser Zeit müssen Kunden mit Zugumleitungen rechnen oder auf Schienenersatzverkehr umsteigen. Weitere Bahnlinien sollen folgen. „Es tut sehr weh, und man verliert auch Kunden“, sagt Bahnexperte Böttger. Aber es gibt wohl keine Alternative.“ Tatsächlich hätte die Strecke auch ohne Schließung saniert werden können. Dann hätten die Arbeiten aber laut Staatssekretär Theurer bis zu zehn Jahre gedauert.

Die Deutsche Bahn braucht für den Umbau mehr Geld – fast 90 Milliarden Euro bis 2027, sagen das Unternehmen und die Bundesregierung. Nicht einmal die Hälfte, rund 43 Milliarden Euro, ist im Bundeshaushalt vorgesehen. Die Deutsche Bahn will weitere 27 Milliarden hinzufügen, sagt Huber. Den Rest will der Bund mit einer „weiteren Finanzierungskomponente“ auflockern. „So weit waren wir noch nie“, freut sich Huber.

Zumindest die Pläne der Bundesregierung und der Deutschen Bahn klingen sehr ambitioniert. Würden sie tatsächlich umgesetzt, hätte die Bahn die Chance, ihren schlechten Ruf zu verlieren und zu einer stressfreien Alternative zum Auto zu werden.