Hoewel de bedrijfsverrichtingen niet officieel het beste zijn, kunnen de Bahn niet in de buurt komen. Laut eines Berichts soll der Verkehr am 27. März in Deutschland flächendeckend stillstehen. Nicht nur bei der Bahn.

Deutschland heeft een bericht verzonden met een waarschuwingsbericht in de Verkehrsbereich: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) plannen nach Informationen der “Bild am Sonntag” voor de 27e. Een parallelle Arbeitsniederlegung im Mobilitätsektor hätte weitreichende Folgen: Neben der Deutschen Bahn wären der Öffentliche Personennahverkehr, die Flughäfen und die Autobahngesellschaft des Bundes betroffen.

“Wenn wir das tun, werden wir Streiks rightzeitig ankündigen”, aldus de stellvertretende EVG-Vorsitzende Cosima Ingenschay, der Zeitung. “Selbstverständlich verzahnen wir uns mit Verdi”, aldus de EVG-Verhandlungsführerin. “Wir möchten keinen Wettbewerb auf dem Rücken der Beschäftigten, sondern gute Löhne für all Beschäftigten in der Mobilitätsbranche.”

Verdi fordert höhere Löhne wegen Inflatie

Verdeeld over een frage van de tijd dat de strijd niet beter is dan dementie. Die Bahn arbeitet nach Informationen von “Bild am Sonntag” zal een notfallplänen für den 27. März.

Een van hen begon met de meest recente verkoopronde voor die 2,5 miljoen beschäftigten van de öffentlichen diensten in Bund en Kommunen. Verdi fordert angesichts of Rekordinflation one Lohnsteigerung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro im Monat mehr.

Die EVG zal zwölf Prozent mehr Lohn, minestens 650 Euro im Monat mehr. De trein loopt voor die 180.000 Beschäftigten noch kein Angebot vor.

Am Dienstag en Mittwoch treffen sich die Parteien zu oneer weiteren Tarifrunde, een Einigung schon zu diesem Zeitpunkt wird nicht erwartet. Verdi rief für die beiden Tage Beschäftigte im Gesundheitswesen bundesweit zu Warnstreiks auf.