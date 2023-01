Bahn-Europameisterschaften: Elinor Barker und Katy Marchant kehren nach ihrer Mutterschaft zum britischen Radsport zurück | Radsport Nachrichten

Elinor Barker und Katy Marchant wurden in einem 21-köpfigen britischen Kader für die europäischen Bahnmeisterschaften benannt; Der aufstrebende Straßenstar Fred Wright, 23, wird für seinen ersten großen Wettkampf im Velodrom seit 2019 auf die Strecke zurückkehren





Elinor Barker nahm während ihrer Schwangerschaft an den Olympischen Spielen in Tokio teil

Die olympischen Medaillengewinnerinnen Elinor Barker und Katy Marchant werden zum ersten Mal, seit sie Mütter geworden sind, bei den Bahn-Europameisterschaften nächste Woche in Grenchen, Schweiz, zu internationalen Wettkämpfen zurückkehren, wenn die Olympia-Qualifikation beginnt.

Das Paar wurde in einem 21-köpfigen britischen Kader benannt, zu dem auch der aufstrebende Straßenstar Fred Wright (23) gehört, der für seinen ersten großen Wettkampf im Velodrom seit 2019 auf die Strecke zurückkehrt.

Rio-Goldmedaillengewinnerin Barker, 28, die mit ihrem Sohn Nico schwanger war, als sie Großbritannien bei den Spielen in Tokio zu Silber in der Mannschaftsverfolgung verhalf, wurde in einen Ausdauerkader der Frauen aufgenommen, zu dem auch Katie Archibald, Josie Knight, Neah Evans und Anna gehören Morris und Ella Barnwell.

Rio-Bronzemedaillengewinnerin Marchant, 30, die im Juni letzten Jahres Sohn Arthur zur Welt brachte, ist neben Emma Finucane – frisch von einem Sieg bei allen vier nationalen Sprinttiteln am vergangenen Wochenende – Lauren Bell und Sophie Capewell wieder im Sprint-Kader.

Katy Marchant kehrt nach der Geburt im Juni 2022 zurück

Wright, der letztes Jahr mit einer Reihe mutiger Beinaheunfälle bei der Tour de France und der Vuelta a Espana zu einer Art Star wurde, ist zum ersten Mal seit dem Gewinn von Madison-Bronze neben Mark Stewart im Langstreckenkader der Männer für ein großes Event die Weltmeisterschaft in Hongkong im Dezember 2019.

Dan Bigham, Ethan Vernon und Ollie Wood, drei Viertel des Teams, das im Oktober den Weltmeistertitel in der Teamverfolgung holte, werden auch von den zurückkehrenden Charlie Tanfield und Will Perrett unterstützt, die sein erstes großes Event als Vollzeitmitglied fahren Kader.

Ethan Hayter musste sich nach einem Sturz beim Cadel Evans Great Ocean Road Race am Wochenende zurückziehen, wobei Will Tidball einsprang.

Joe Truman ist zum ersten Mal seit seinem schlimmen Sturz bei den Commonwealth Games im letzten Sommer wieder im Sprintteam der Männer und wird neben Jack Carlin, Ali Fielding und Hamish Turnbull fahren.

„Es ist großartig, einige Fahrer nach Krankheit oder Verletzung wieder auf der Strecke zu sehen, und im Fall von Elinor Barker und Katy Marchant ist dies die erste Gelegenheit, sie seit ihrer Geburt auf der internationalen Bühne zu sehen, daher ist es eine Freude, sie willkommen zu heißen zurück“, sagte Performance-Direktor Stephen Park.

„Diese Veranstaltung markiert den Beginn der olympischen Qualifikationsperiode. Wir beendeten das Jahr 2022 damit, dass eine Reihe von Fahrern auf dem Weg nach Grenchen WM-Medaillen gewannen, also hoffe ich, dass diese beeindruckenden Ergebnisse ihnen Selbstvertrauen geben, wenn wir die Bahnsaison 2023 beginnen und unsere Kampagne starten nach Paris 2024.“