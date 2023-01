Baerbocks Kriegsaussage schlägt Wellen: „Das glaubt sie wirklich“

Der mit einem Mit einem Symbol oder Unterstrich gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links. Wenn ein Kauf getätigt wird, erhalten wir einen Kommission – ohne Mehrkosten für Sie! Mehr Info

Diese Russland-Erklärung hatte es in sich: Außenministerin Annalena Baerbock rief am Dienstag beim Europarat in Straßburg mit folgenden Worten zum Zusammenhalt der westlichen Verbündeten auf: „Wir führen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander“. Ein Satz, der so viel Aufsehen erregte, dass schließlich eine Scholz-Sprecherin einschreiten musste.

„Die NATO und Deutschland befinden sich in diesem Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht im Krieg mit Russland. Wir unterstützen die Ukraine, aber wir sind keine Kriegspartei“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin. Nach Baerbocks umstrittener Aussage distanziert sich Scholz von seinem Außenminister.

Baerbocks Kriegsaussage: Leichtsinn oder Absicht?

Doch das ist kein Grund für die russische Propaganda, Baerbocks Aussage gnadenlos auszuschlachten. Vor allem für den berüchtigten Propagandisten Wladimir Solowjow ist das Urteil ein Glücksfall. „Sie führen einen Krieg gegen Russland“, brüllt Solowjow in die Kameras seiner Talkshow, die täglich von rund fünf Millionen Russen verfolgt wird. Seiner Meinung nach erklärte „der Außenminister des Vierten Reiches“ Russland den Krieg. Weitere Schimpftiraden abscheulicher Beschimpfungen unter der Gürtellinie folgten. Baerbock wird unter anderem „Miss Ribbentrop“ genannt.

Für den Russland-Experten Gerhard Mangott, Professor für Internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck, kommt der Missbrauch von Baerbock in den russischen Medien nicht überraschend. „Für die russische Führung ist eine solche Aussage des deutschen Außenministers gegenüber der eigenen Bevölkerung durchaus propagandistisch fruchtbar und marktfähig“, sagte Mangott gegenüber FOCUS online. Es passt perfekt in die Propagandaerzählung des Kremls. „Er argumentiert seit Monaten, dass Russland in der Ukraine gegen den gesamten Westen kämpfen muss“, sagte Mangott.

So befeuerte Baerbock mit ihrer Kriegserklärung die russische Propagandamaschine. Aber hat sie den umstrittenen Satz absichtlich so gesagt – oder war es nur eine gedankenlose Aussage?

Russland-Experte Mangott glaubt an ersteres Szenario. „MS. Baerbock glaubt, Deutschland befindet sich im Krieg mit Russland. Und von dieser Aussage hat sie sich bisher nicht distanziert. Wäre es ein Versprecher gewesen, hätte sie genau das getan. Das muss sie wirklich glauben.“