Baerbock zum AKW Saporischschja: „Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben“

Stand: 15.11.2022 17:53 Uhr

Außenminister Baerbock hat Russland vorgeworfen, einen Atomunfall in der Ukraine hinzunehmen. Dieser „Wahnsinn“ muss ein Ende haben. Baerbock dankte der Atomenergiebehörde für ihre Arbeit.

Außenministerin Annalena Baerbock dankte der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) für ihre Arbeit in der Ukraine. Nach einem Treffen mit IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi in Berlin sagte Baerbock, die Angriffe auf das Kernkraftwerk Saporischschja unterstrichen die Tabubrüche, zu denen der russische Präsident Wladimir Putin in diesem Krieg bereit sei.

Kernkraftwerk Saporischschja als „Betrugsdepot“

„Noch nie waren aktive Atomkraftwerke Ziel kriegerischer Auseinandersetzungen“, sagte der Grünen-Politiker. Baerbock kritisierte auch die Besetzung des Atomkraftwerks und die Entführung ukrainischer Mitarbeiter. Man hätte nie gedacht, dass ein Land verantwortungslos genug sein könnte, um ein Kernkraftwerk zu einem Druckmittel in einem Krieg zu machen.

Deutschland unterstützt die Einrichtung einer Sicherheitszone um das Atomkraftwerk. Immer wieder in die Nähe eines nuklearen Unfalls zu kommen, sei unerträglich: „Dieser Wahnsinn muss aufhören“, sagt Baerbock.

Die IAEO sorgt für ein Mindestmaß an Sicherheit im Kernkraftwerk Saporischschja. Zudem widerlege die IAEA mit ihrer umfassenden und wissenschaftlichen Arbeit die „absurden und unverschämten Lügen, dass die Ukraine an einer schmutzigen Bombe arbeite“.

Die IAEA-Mitarbeiter schützen laut Baerbock auch die einheimischen Ukrainer, die unter enormem Druck der russischen Besatzer stehen. Der Außenminister kündigte außerdem an, Deutschland werde seine Unterstützung für die Atomenergiebehörde verstärken.

Putin hat die internationale Ordnung angegriffen

Baerbock verurteilte neue russische Angriffe in der Ukraine – auch auf zivile Infrastruktur. Der Krieg ist auch ein brutaler Angriff auf die internationale Ordnung. Putin versucht, Gewalt als gemeinsames Mittel einzuführen. Er wolle, „dass kleinere Länder aus Angst vor größeren einfrieren“, sagte Baerbock.

In Bezug auf den Iran sagte sie, das Land verstoße seit Jahren systematisch gegen Auflagen und erfülle seine Verpflichtungen gegenüber der IAEO nicht. Angesichts der gegenwärtigen brutalen und unmenschlichen Gewalt der iranischen Regierung gegen das eigene Volk sollte man dem Iran niemals erlauben, Atomwaffen zu entwickeln oder zu erwerben. „Die IAEA wird heutzutage mehr denn je gebraucht“, sagte Baerbock.