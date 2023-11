Baerbock will sich beim G7 für einen Waffenstillstand in Gaza einsetzen

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will sich beim Treffen der G7-Staaten wirtschaftsstarker Demokratien in Japan angesichts der notleidenden Zivilbevölkerung im Gazastreifen für Waffenstillstände einsetzen.

Vor ihrer Abreise zu einem Treffen der G7-Außenminister in der japanischen Hauptstadt Tokio teilte die Grünen-Politikerin am Montag mit:

Die Minister wollen am Dienstagabend (Ortszeit) bei einem Arbeitsessen über die Lage im Nahen Osten beraten.

Netanjahu lässt sich noch immer nicht dazu bewegen, einen Waffenstillstand zu fordern. Die Gefahr eines Flächenbrandes und der Kritik an Israel wachse laut ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf.

Baerbock forderte, dass die islamistische Hamas nicht länger über das Schicksal der Menschen im Gazastreifen bestimmen dürfe. In Tokio werde es „auch darum gehen, über den Tag hinaus zu denken, zum Beispiel praktische Schritte hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu diskutieren“.

Auch andere Akteure in anderen Regionen der Welt würden daraus falsche Schlussfolgerungen ziehen. Deshalb ist es so wichtig, dass die G7 ihre umfassende Unterstützung für die Ukraine fortsetzt. Wir werden weiterhin gemeinsam am Luftverteidigungsschild für die Ukraine arbeiten.