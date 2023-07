Deutschland sei aufgrund seiner historischen Verantwortung für „die schwersten Verbrechen der Welt“ in der Pflicht, künftige Kriege und Verbrechen zu verhindern, sagte Außenministerin Annalena Baerbock der DW am Montag in New York, wo sie an einer Zeremonie anlässlich der Gedenkfeier der Vereinten Nationen teilnahm der 25. Jahrestag der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH).

Die Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, das Abkommen, das der Ukraine erlaubte, ihr Getreide während des Krieges zu exportieren, nicht zu verlängern, habe jedes Land und jeden Delegierten der Vereinten Nationen „schockiert“, sagte Baerbock in einem Interview mit der DW-Büroleiterin Ines Pohl in Washington DC.

Sie betonte, wie wichtig es sei, Druck auf Putin auszuüben, um die Entscheidung rückgängig zu machen, und sagte, der beste Weg sei für afrikanische, lateinamerikanische und asiatische Länder, „Putin direkt anzusprechen“.

„Wir haben im letzten Jahr gesehen, dass es einen Unterschied macht, wenn auch andere Länder auf der Welt, nicht nur europäische Länder, Putin anrufen.“

Am Rande der Zeremonie betonte Baerbock: „Es war und ist unsere Verantwortung, das Völkerrecht zu stärken, um künftige Kriege, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern.“

Baerbock sprach bei einer Zeremonie in New York mit der DW Bild: Michaela Kuefner/DW

Deutschlands Spitzendiplomat erkannte die Schwierigkeit an, die „Rechenschaftslücke“ mithilfe des IStGH zu schließen.

Etwas mehr als ein Drittel der 193 UN-Mitgliedsstaaten, darunter die Vereinigten Staaten, haben es versäumt, den Vertrag zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs, das sogenannte Römische Statut, in Kraft zu setzen. Dies lässt die Zuständigkeit des Gerichts mangelhaft.

„Ich sehe es auch als unsere Verantwortung an, nach den Nürnberger Prozessen, nach der Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs, diese Rechenschaftslücke zu schließen“, sagte Baerbock.

Die Nürnberger Prozesse wurden von den vier großen alliierten Mächten – Frankreich, der Sowjetunion, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten – nach dem Zweiten Weltkrieg abgehalten, um die politischen Führer Nazi-Deutschlands strafrechtlich zu verfolgen.

Was sind die Herausforderungen für den IStGH?

Baerbock betonte, wie wichtig es sei, dafür zu sorgen, dass mehr Länder das Römische Statut unterzeichnen. Derzeit gibt es 123 Unterzeichner.

Sie sagte, die Bedeutung des IStGH sei im vergangenen Jahr angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine deutlicher geworden.

Russland ist neben den Vereinigten Staaten, China, Frankreich und dem Vereinigten Königreich eines der fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, der zusammen als P5 bekannt ist.

„Jetzt ist wirklich der Wendepunkt gekommen, an dem wir gesehen haben, dass, wenn ein P5-Land einen Angriffskrieg führt, dies auch ein Moment ist, in dem wir mit dem Gesetz reagieren und diejenigen zusammenbringen müssen, die an das Recht und nicht an den Krieg glauben.“ „

Der IStGH erließ im März einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Putin wird wegen seiner Rolle bei der Zwangsdeportation von Kindern aus den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine Kriegsverbrechen vorgeworfen.

Die Bedeutung des „Risikoabbaus“ mit China

Baerbock ging auch auf Deutschlands Sicht auf die „Risikoabbau“-Politik der USA gegenüber China ein und sagte, Berlin teile ein „ähnliches Verständnis“.

„Aber bei dieser China-Strategie geht es weder um die USA noch um China. Es geht um uns, uns Europäer; wie wir widerstandsfähiger werden, wie wir unabhängiger von unserer bisherigen Abhängigkeit von China werden“, sagte sie.

Der deutsche Außenminister Baerbock über Deutschlands neue China-Strategie Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Deutschland musste aufhören, von Russlands „autokratischer Diktatur“ abhängig zu sein

Die deutsche Spitzendiplomatin verwies darauf, wie ihr Land im vergangenen Jahr lernen musste, seine Abhängigkeit von Russland zu beenden.

„Unsere Abhängigkeit von Russland, von einer autokratischen Diktatur, war auch eine Gefahr für unsere eigene Sicherheit, unsere wirtschaftliche Sicherheit, unsere Energiesicherheit und damit auch unsere Sicherheit als solche.“

Baerbock argumentierte, dass sich angesichts der Veränderungen in Peking in den letzten Jahren auch die europäische Politik gegenüber China ändern müsse.

„Wir können uns in einer globalisierten Welt nicht entkoppeln, und das ist auch nicht das, was wir wollen. Was wir wollen, ist Risikoabbau. Minimieren Sie also unser eigenes Risiko“, sagte sie.

Letzte Woche veröffentlichte Deutschland ein Papier zu seiner künftigen China-Strategie und warnte darin, dass Peking seine Wirtschaftskraft zur Durchsetzung politischer Ziele nutzt.

China-Strategie gibt nur „Hinweise“ Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Herausgegeben von: John Silk