De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock heeft Iran dinsdag tijdens een bezoek aan Bagdad dinsdag opgeroepen de raketaanvallen op Iraaks grondgebied te staken.

“Het Iraanse regime laat met zijn raketaanvallen zien dat het niet alleen zijn eigen bevolking met roekeloosheid en wreedheid onderdrukt, maar blijkbaar bereid is om levens en stabiliteit in de hele regio in gevaar te brengen om de macht te behouden”, zei Baerbock na een ontmoeting met haar Iraakse ambtgenoot Fuad Hussein.

Iran heeft een aantal aanvallen op Noord-Irak gelanceerd, gericht op Koerdische groepen.

Wat zei Baerbock nog meer?

“Dit is volkomen onaanvaardbaar en gevaarlijk voor de regio als geheel”, zei Baerbock.

Baerbock benadrukte dat het Handvest van de Verenigde Naties dergelijke aanvallen verbiedt.

Hussein zei dat het “onaanvaardbaar was dat Iraakse gebieden worden gebruikt als toneel voor aanvallen uit buurlanden”.

Baerbock kondigde ook verdere steun aan Irak aan en noemde het land een “sleutelfactor voor de stabiliteit van de regio”.

“Als nieuw terrorisme, Iraanse invloed of de vernietiging van bestaansmiddelen als gevolg van de watercrisis hier opnieuw tot geweld en politieke verdeeldheid zouden leiden, zouden de gevolgen ook enorme gevolgen hebben voor de buurlanden”, zei Baerbock.

Baerbock voor ontmoeting met premier, bezoek Iraaks-Koerdische hoofdstad

Baerbock heeft een ontmoeting met premier Mohammed Shia al-Sudani, waarna ze doorvliegt naar Erbil, de hoofdstad van de autonome Koerdische regio in Noord-Irak.

In Erbil traint het Duitse leger Koerdische veiligheidstroepen in de strijd tegen de zogenaamde “Islamitische Staat” (IS) extremistische groepering.

Baerbock herinnerde zich dat IS duizenden mensen in Noord-Irak heeft gedood en vrouwen en kinderen heeft ontvoerd en tot slaaf gemaakt.

“Omdat de wereldgemeenschap deze genocide niet heeft voorkomen, hebben we des te meer verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze misdaden worden opgelost en dat de overlevenden gerechtigheid krijgen”, zei ze.

Baerbock zei dat ze de situatie van intern ontheemden in Irak zou onderzoeken.

“Het is onze plicht en verantwoordelijkheid om de overlevenden niet alleen te laten”, zei ze.

sdi/ar (dpa, AFP)