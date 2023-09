Texas ist vor allem für Öl und Erdgas bekannt. Aber auch im Bereich Windkraft und Solar ist der Staat führend. Sie setzen auch auf Ammoniak, wie Bundesaußenministerin Baerbock bei ihrem Besuch zeigte. Der Energieträger könnte eines Tages Schiffe klimaneutral antreiben.

Außenministerin Annalena Baerbock betonte die Bedeutung des US-Bundesstaates Texas als Standort für Klima- und Energietechnologieunternehmen. In der Metropole Houston besuchte der Grünen-Politiker ein Unternehmen, das ein System zur Lagerung, Speicherung und zum Transport von Ammoniak entwickelt hat. Dies ist eine wichtige Technologie für die Energiewende. Grünes Ammoniak könnte theoretisch große Schiffe antreiben und die extremen Emissionen der Branche reduzieren.

In Houston sind mehr als 4.700 Energieunternehmen tätig, darunter etwa 150 Solarenergieunternehmen und 40 Windenergieunternehmen. Am Standort Houston entsteht eine neue Advario-Anlage zur Lagerung und zum Transport von Ammoniak mit dem nach Angaben des Unternehmens weltweit größten Ammoniaktank mit einem Fassungsvermögen von 70.000 Kubikmetern. Außerdem besteht eine Pipelineverbindung zu einer neuen Ammoniakanlage an der Küste des Golfs von Mexiko und die Infrastruktur zur Beladung großer Ammoniaktanker. Die Anlage soll bis Ende 2023 in Betrieb gehen.

Baerbock nannte Texas am Dienstagabend (Ortszeit) in der Hauptstadt Austin einen „Staat der Extreme in einem Land der Extreme“. Texas steht immer noch „mit einem Fuß in der Welt der fossilen Brennstoffe Öl und Gas“, ist aber andererseits weltweit führend in der Wind- und Solarenergie. Ihr war es wichtig, im Jahr vor der US-Präsidentschaftswahl 2024 in einen Staat zu kommen, der ein Beispiel für Fortschritt und Chancen, aber auch für soziale Spannungen und Risiken war.

In Ammoniak wird großes Potenzial gesehen

Laut dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE ist Ammoniak aus grünem Wasserstoff ein Energieträger mit hohem wirtschaftlichem Potenzial. Es kann als chemischer Rohstoff, als Schiffstreibstoff oder zur stationären Stromerzeugung eingesetzt werden.

In der Schifffahrtsindustrie wird grünem Ammoniak teilweise großes Potenzial zugeschrieben. Damit könnten eines Tages Meeresriesen klimaneutral angetrieben werden. Das Gas lässt sich unter anderem einfacher speichern und transportieren als reiner Wasserstoff, der ebenso wie grünes Methanol im Rennen um den umweltfreundlichen Schiffstreibstoff der Zukunft ist.

Es gibt aber auch Nachteile. Beim Verbrennen von Ammoniak kann Lachgas entstehen, ein starkes Treibhausgas. Mit einem entsprechenden Abgasnachbehandlungssystem ließe sich das Problem jedoch leicht in den Griff bekommen.

Künftig werde Ammoniak in großem Umfang aus Regionen mit hohen Solar- und Windressourcen importiert, schreibt das Fraunhofer-Institut auf seiner Website. Ammoniak hat das Potenzial, einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Auch in sonnigen und windigen, aber abgelegenen Regionen – etwa in der nordafrikanischen Wüste – könnte es aus grünem Wasserstoff und Stickstoff hergestellt werden. Für den Transport nach Europa, meist per Schiff, werde der Energieträger verflüssigt, schreibt das Institut.

Weitere Baerbock-Termine in den USA

Am Nachmittag wollte Baerbock zur Sheppard Air Force Base in Wichita Falls, Texas, reisen. Sie wollte dort ein taktisches Ausbildungskommando der Bundesluftwaffe besuchen. Seit 1966 werden in Wichita Falls deutsche Jetpiloten ausgebildet. 1981 wurde das Programm auf Pilotenanwärter anderer NATO-Staaten ausgeweitet. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte, dass es sich bei dem Training um ein praktisches Beispiel für die transatlantische Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik handele.

Der Weiterflug in die US-Hauptstadt Washington war für Mittwochabend geplant. Baerbock will dort am Donnerstag und Freitag US-Außenminister Antony Blinken und Kongressabgeordnete treffen.

Texas liegt im Süden der USA und gilt als eine der Hochburgen der Republikaner. Der Staat ist flächenmäßig nach Alaska der zweitgrößte der USA und etwa doppelt so groß wie Deutschland. Hinter Kalifornien ist Texas mit gut 30 Millionen Einwohnern auch bevölkerungsmäßig die Nummer zwei. Mehr als 40 Prozent der Menschen in Texas haben einen hispanischen Einwanderungshintergrund.