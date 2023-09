Über den Gastautor

Alexander Görlach ist Honorarprofessor für Ethik an der Leuphana Universität Lüneburg und Senior Fellow am Carnegie Council for Ethics in International Affairs in New York. Nach einem Aufenthalt in Taiwan und Hongkong beschäftigte er sich mit dem Aufstieg Chinas und dessen Bedeutung für Demokratien insbesondere in Ostasien. Von 2009 bis 2015 war Alexander Görlach außerdem Herausgeber und Chefredakteur des von ihm gegründeten Debattenmagazins The European. Heute ist er Kolumnist und Autor für verschiedene Medien. Er lebt in New York und Berlin.