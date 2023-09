New York (d.de/dpa) – „Das Herz der Welt wird in den nächsten Tagen bei der UN-Generalversammlung in New York schlagen“, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrer Ankunft in New York zur Teilnahme an der Generalversammlung der Vereinten Nationen die Vereinten Nationen. Anlässlich des 50. Jahrestages des deutschen UN-Beitritts hat sie alle Partnerländer dazu aufgerufen, gemeinsam an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Vereinten Nationen zu arbeiten. „Mit unserem Beitritt vor 50 Jahren haben wir Deutschen das Versprechen abgegeben, Verantwortung für die Vereinten Nationen zu übernehmen“, schreibt der Außenminister in einem Artikel, der in vielen Zeitungen weltweit veröffentlicht wurde.

Immer mehr Staaten mit unterschiedlichen Ansichten versuchten, die internationale Ordnung mitzugestalten, erklärte Baerbock. „Es ist höchste Zeit, dass ihre Stimmen deutlicher gehört werden.“ Die internationale Ordnung sei keine „westliche Ideologie“, sondern wurzele in der UN-Charta und damit in der universellen Überzeugung, dass alle Staaten und alle Menschen gleiche Rechte hätten, betonte Baerbock. Dies gilt unabhängig davon, wie mächtig diese Staaten sind. „Für uns Deutsche sind diese Grundsätze auch eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg und den Gräueltaten, die Nazi-Deutschland seinen Nachbarn zufügte“, erklärte sie.

Am Rande der UN-Generalversammlung wird am Montag der 50. Jahrestag des Beitritts Deutschlands zur UN am 18. September 1973 gefeiert. An den Beratungen während der UN-Woche in New York werden neben Bundeskanzler Olaf Scholz und Baerbock auch weitere deutsche Minister teilnehmen.