Gaziantep (dpa) – Duitsland heeft de best mogelijke acute hulp en doorlopende steun bij de wederopbouw beloofd voor degenen die getroffen zijn door de verwoestende aardbeving in het Turks-Syrische grensgebied. “Ons medeleven gaat verder dan woorden en zal niet afnemen”, beloofde minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock tijdens een gezamenlijk bezoek aan het zuidoosten van Turkije met minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser.

Een dag eerder, tijdens een herdenkingsdienst bij de Brandenburger Tor in Berlijn, had de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier mensen in Duitsland opgeroepen om langdurige hulp te bieden aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Op 6 februari hadden twee krachtige aardbevingen Zuidoost-Turkije en Noord-Syrië geschokt. Daarbij kwamen meer dan 47.000 mensen om het leven.