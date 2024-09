New York (dpa/d.de) – De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock heeft Israël en de Libanese Hezbollah-militie opgeroepen om in te stemmen met een onmiddellijk staakt-het-vuren van 21 dagen. “Een wijdverbreide regionale escalatie zou voor niemand blijvende veiligheid bieden”, waarschuwde Baerbock tijdens het debat in de Algemene Vergadering van de VN in New York. Hoewel een “gebrek aan vooruitgang soms pijnlijk en frustrerend was”, zei ze, beloofde ze ook de zoektocht naar een politieke visie voor vreedzaam samenleven tussen Israëli’s en Palestijnen niet op te geven. “Passieve acceptatie is naar mijn mening eenvoudigweg geen optie, omdat dat zou betekenen dat het script geschreven door terrorisme en extremisme de overhand heeft”, zei ze. Eerder had een groep staten rond de VS en Duitsland zich aangesloten bij invloedrijke Arabische staten. om op te roepen tot een staakt-het-vuren van drie weken.

Baerbock riep ook op tot voortdurende steun voor Oekraïne in zijn strijd tegen Rusland. Als Rusland zijn aanval beëindigt, zei ze, zou de oorlog voorbij zijn, maar Oekraïne moet zichzelf blijven verdedigen om zijn voortbestaan ​​voort te zetten. Tijdens het debat in de Algemene Vergadering van de VN riep Baerbock ook op tot een vrouw om António Guterres op te volgen als de eerste vrouwelijke secretaris-generaal van de VN. In elk land ter wereld bestond 50% van de bevolking uit vrouwen, “maar in de 80 jaar dat deze organisatie bestaat, is er nooit een vrouw secretaris-generaal geweest”, zei Baerbock. “Als deze organisatie gerechtigheid en gelijkheid over de hele wereld bevordert, is het al lang geleden dat we die hier in New York demonstreren.”