Baerbock beschrijft Xi Jinping als ‘dictator’ – China is geïrriteerd

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock heeft het Chinese staatshoofd Xi Jinping als een ‘dictator’ behandeld. De regering in Peking reageert verergerd.

In een interview met de Amerikaanse omroepen op Fox News omschreef Annalena Baerbock de Chinese presidenten als „Diktator“. Afbeelding

