Kocho (dpa) – De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock heeft beloofd de Yezidi’s in Irak te steunen bij de wederopbouw en de vervolging van de daders na de genocide gepleegd door de terreurgroep Islamitische Staat (IS). “Kocho is een van die plaatsen waar het kwaad in deze wereld zijn gezicht heeft laten zien”, zei de politicus tijdens een bezoek aan belangrijke plaatsen van wreedheden in de Sinjar-regio, dicht bij de Syrische grens. “We kunnen deze vaders en moeders, deze kinderen nooit meer terugbrengen. Maar we kunnen ervoor zorgen dat de daders van deze brutale misdaden ter verantwoording worden geroepen.”

Op 15 augustus 2014 hadden IS-strijders in Kocho de mannen, jongens en oudere vrouwen opgepakt en geëxecuteerd na een twaalf dagen durende belegering van de school in de Yazidi-stad. Andere vrouwen en meisjes werden ontvoerd en als seksuele slavernij verkocht. Tot op de dag van vandaag leven veel van de families nog steeds in vluchtelingenkampen in de Koerdische autonome regio. Kocho is de geboorteplaats van de jezidi-mensenrechtenactiviste en Nobelprijswinnares Nadia Murad.

De Verenigde Naties en de Duitse Bondsdag – het parlement van het land – hebben de misdaden die IS tegen het Yezidi-volk heeft begaan, veroordeeld als genocide. De militie had in totaal meer dan 5.000 Yezidi’s in de regio vermoord. Tienduizenden werden gedood, ontvoerd en tot slaaf gemaakt.