Fast unglaublich: Der Wachmann überstand diesen Bärenangriff nahezu unbeschadet. © Colorado Parks und Wildtiere

Großer Schrecken in Aspen! Ein Überwachungsvideo zeigt einen Bären, der gemütlich durch eine Hotelküche schlendert. Als ein Wachmann kommt, greift das Tier an.

Aspen – Gefährlicher Einbrecher im „St. Regis Hotel in Aspen. Ein Grizzly hat es irgendwie in die Küche des 5-Sterne-Resorts geschafft. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie der Bär sich ruhig umschaut. Höchstwahrscheinlich auf der Suche nach Nahrung. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich Anfang September in Italien, als ein Bär in einen Ferienort in den Abruzzen eindrang.

Bär bricht in Hotel in Aspen ein und greift Wachmann an: Video zeigt Begegnung in der Küche

Der Eindringling bleibt nicht lange unbemerkt; Ein Wachmann kontrolliert alles in der Küche. Er weiß offensichtlich nicht, was und wer ihn dort erwartet.

Der Mann spricht in sein Walkie-Talkie und biegt vorsichtig um die Ecke. Und plötzlich greift der Bär an. Das Tier sprintet, stellt sich auf die Hinterbeine. Dann stößt er den Wächter mit beiden Pfoten an. Direkter Treffer! Der Mann fliegt durch die Küche, die Kraft des Bärenstoßes ist so groß, dass er auf den Fliesen fast völlig aus dem Bild rutscht. Möglicherweise hat er das Tier erschreckt, was Sie nicht tun sollten, wenn Sie einem Bären begegnen.

Wachmann überlebt Bärenbegegnung in Hotelküche gut

Zum Glück überstand der Wachmann den Aufprall gut, stand sofort auf und rannte davon. Auch der Bär schien Angst gehabt zu haben. Das Tier hebt ebenfalls ab und bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung.

Zum Glück für den Wachmann gab es nur einen Schock und Kratzer. Wie die Umweltbehörde Colorado Parks and Wildlife (CPW) berichtete, wurde er nach dem Bärenangriff im Krankenhaus behandelt, erlitt aber „nur“ harmlose Schürfwunden. Am Morgen nach der Kollision konnte der Mann die Klinik verlassen.

US-Behörden haben Bären aufgespürt und eingeschläfert: „Traurige Erinnerung daran, dass Bären immer noch aktiv sind“

Am Dienstag gelang es CPW mit Unterstützung der Polizei, den Bären zu lokalisieren. Die Behörde sagte, das Tier sei als aggressiv eingestuft und noch am selben Tag in Fort Collins eingeschläfert worden. Der Grizzly war eindeutig an einem weißen Fleck auf seiner Brust zu erkennen.

„Dieser Vorfall ist eine traurige Erinnerung daran, dass Bären immer noch aktiv sind und sich auf den Winterschlaf vorbereiten. Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, der Tierwelt Raum zu geben und sich daran zu erinnern, wie wichtig es ist, nach Bären Ausschau zu halten“, sagte ein CPW-Sprecher.

Zwischenfälle kommt es immer wieder: In Aspen leben rund 20.000 Bären

In der Region rund um die Wintersporthochburg leben etwa 17.000 bis 20.000 Bären, Tendenz steigend. Vor allem kurz vor dem Winter kommt es immer wieder zu Zwischenfällen mit Tieren, die zu dieser Zeit auf Futtersuche sind. Was auch Raubtiere in problematische Situationen bringen kann.

Auch in Europa sind Bären manchmal ein Problem. In Italien griff ein Bär zwei Männer an und warf einen von ihnen von einem Baum. Im Frühjahr kam es zu Kontroversen, nachdem ein Jogger nach einem Bärenangriff starb. (moe)