Kiel. We konden voldoende Duitse Einheit met vers brood, croissants of gebakken aardappelen in de Tag krijgen, dus het werd tijd om plannen te maken. Het achtergrondmateriaal is uitgebracht op 3 oktober 2024. Maar er is geen probleem: we kunnen een goed overzicht hebben, in ons land kunnen we in Kiel en in de regio wonen.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Interactieve kaart: Öffnungszeiten der Bäckereien am Tag der Deutschen Einheit 2024

Welke soorten Bäckereien-filialen zijn er in Kiel en de regio en welke soorten Bäckereien zijn er tijdens de feestdagen? Wij wonen met onze gezinnen in onze steden en omliggende gebieden. De informatie vindt u op onze interactieve kaart.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Wilt u een compleet back-upfiliaal in Kiel of de regio in een duidelijker overzicht hebben? Dan informeren wij u per post over het nieuws naar: onliner@kieler-nachrichten.de met – wij zorgen voor de kaart.

Welche Bäckereien haben am Tag der Deutschen Einheit in Kiel geöffnet?

Steiskal (Holstenstraße 51, 24103 Kiel): geschlossen

Steiskal (Knooper Weg 4, 24103 Kiel): 07.00 – 14.00 uur

Steiskal (Herzog-Friedrich-Straße 30-42, 24103 Kiel): geschlossen

Steiskal (Blücherplatz 5, 24105 Kiel): 8 – 11.30 uur

Steiskal (Feldstraße 81, 24105 Kiel): 7 – 11 uur

Steiskal (Feldstraße 5-7, 24105 Kiel): geschlossen

Steiskal (Holtenauer Straße 70-72, 24105 Kiel): geschlossen

Steiskal (Holtenauer Straße 356, 24106 Kiel): 7 – 12 uur

Steiskal (Prinz-Heinrich Straße 20, 24106 Kiel): geschlossen

Steiskal (Projensdorfer Straße 148-150, 24106 Kiel): geschlossen

Steiskal (Rungholtplatz, 24107 Kiel): 7.30 – 11.30 uur

Steiskal (Kurt-Schumacher-Platz 1, 24109 Kiel): 8 -12 uur

Steiskal (Gärtnerstraße 19, 24113 Kiel): 8 – 11 uur

Steiskal (Mühlendamm 1, 24113 Kiel): geschlossen

Steiskal (Zie Coupleweg 2, 24113 Kiel): 7 – 11 uur

Steiskal (Kirchhofallee 35 / Ecke Ringstraße, 24114 Kiel): 7 – 12 uur

Steiskal (Alte Weide 4, 24116 Kiel): geschlossen

Steiskal (Holtenauer Straße 120, 24118 Kiel): geschlossen

Steiskal (Holtenauer Straße 117, 24118 Kiel): 8.00 – 14.00 uur

Steiskal (Gutenbergstraße 16, 24118 Kiel): 8 – 12 uur

Steiskal (Juridicum, 24118 Kiel): geschlossen

Steiskal (Grot-Steenbusch 35, 2414 Kiel): geschlossen

Steiskal (Radewisch 160, 24145 Kiel): 07.00 – 13.00 uur

Steiskal (Preetzer Chaussee 23, 424146 Kiel): geschlossen

Steiskal (Preetzer Straße 298, 24147 Kiel): 8 – 13 uur

Steiskal (Schönberger Straße 30, 24148 Kiel): 07.00 – 13.00 uur

Steiskal (Philipp-Reis-Weg 2, 24148 Kiel): geschlossen

Steiskal (Schönberger Straße, 151, 24148 Kiel): geschlossen

Steiskal (Schönkirchener Straße, 80, 24149 Kiel): geschlossen

Steiskal (Friedrichsorter Straße 6, 24159 Kiel): 7 – 12 uur

Gunther (Alter Markt 19, 24103 Kiel): geschlossen

Gunther (Holtenauer Straße 181, 24118 Kiel): 7.30 – 12.00 uur

Gunther (Olshausenstraße 77, 24106 Kiel): 7.30 – 12.00 uur

Gunther (Hopfenstraße 1d, 24114 Kiel): geschlossen

Gunther (Kronshagener Weg 40, 24116 Kiel): 07.30 – 13.00 uur

Gunther (Holstenstraße 88 – 90, 24103 Kiel): 9.00 – 17.00 uur

Gunther (Am Museum 1a, 24113 Kiel) 7 – 12 Uhr

Gunther (Holtenauerstraße 124, 24105 Kiel): 7.30 – 15.00 uur

Gunther (Grippstraße 2, 24118 Kiel): geschlossen

Gunther (Sophienblatt 20, 24118 Kiel): geschlossen

Gunther (Segeberger Landstraße 87, 24145 Kiel): 7.30 – 12.00 uur

Gunther (Holtenauer Straße 348, 24106 Kiel): 7.30 – 14.00 uur

Gunther (Am Ankerplatz 10b, 24159 Kiel): 07.00 – 17.00 uur

Gunther (Eckernförder Str. 362, 24107 Kiel): geschlossen

Gunther (Rendsburger Landstraße 206, 24173 Kiel): geschlossen

Gunther (Goethestraße 30, 24116 Kiel): 7.30 – 13.00 uur

Gunther (Holtenauer Straße 26, 24105 Kiel): 7.30 – 17.00 uur

Gunther (Arnold Heller Straße 3, 24105 Kiel): 8 – 13 uur

Brotgarten (Sophienblatt 2, 24103 Kiel): geschlossen

Brotgarten (Knooper Weg, 183, 24118 Kiel): geschlossen

Brotgarten (Exerzierplatz 7, 24103 Kiel): geschlossen

Brotgarten (Hamburger Chaussee 108-110, 24103 Kiel): geschlossen

Brotgarten (Liebigstraße 29, 24145 Kiel): geschlossen

Brotgarten (Mühlendamm 1, 24113 Kiel): geschlossen

Brotgarten (Holtenauer Straße 50, 24105 Kiel): geschlossen

Brotgarten (Alter Markt 7, 24103 Kiel): geschlossen

Tackmann (Holtenauer Straße 138, 24105 Kiel): 8.00 – 18.00 uur

Lyck (Ellerbeker Weg 109, 24107 Kiel): geschlossen

Lyck (Projensdorfer Straße 16, 24106 Kiel): geschlossen

Lyck (Teplitzer Allee 6, 24146 Kiel): geschlossen

Lyck (Knooper Weg 132, 24105 Kiel): geschlossen

Rust (Sternstraße 18, 24116 Kiel): geschlossen

Rust aan tafel (Koldingstraße 23, 24105 Kiel): geschlossen

Restez Uniek (Kaistraße 30, 24103 Kiel): 07.00 – 18.00 uur

Wäger (Langer Rehm 11, 24149 Kiel): 7.30 – 11.00 uur

Wäger (Harmsstraße 124, 24114 Kiel): geschlossen

Wäger (Kirchhofallee 80, 24114 Kiel): 7.30 – 11.00 uur

Ronnau (Grot-Steenbusch 30-40, 24145 Kiel): 6 – 12 uur

Ronnau (Friedrichsorter Straße 11, 24159 Kiel): 07.00 – 15.00 uur

Ronnau (Holtenauer Straße 36, 24103 Kiel): geschlossen

Ronnau (Schönberger Straße 28, 24148 Kiel): 7 – 12 uur

Ronnau (Wellseedamm 4e, 24145 Kiel): 7 – 12 uur

Live (Exerzierplatz 17, 2413 Kiel): geschlossen

Live (Holtenauer Straße 299, 24106 Kiel): geschlossen

Live (Kehdenstraße 2-10, 24103 Kiel): geschlossen

Live (Lüdemannstraße 77, 24114 Kiel): geschlossen

Live (Richthofenstraße 31, 24159 Kiel): geschlossen

Kreis Segeberg: Diese Bäckereien haben am Tag der Deutschen Einheit geöffnet

Steiskal (Neumünster Straße 27-29, 23812 Wahlstedt: 7.00 – 11.00 uur

Steiskal (Hamburgerstraße 53-59, 24568 Kaltenkirchen): 7.00 – 11.00 uur

Gunther (Bahnhofstraße 9-11, 23795 Bad Segeberg): 7.30 – 14.00 uur

Gunther (Hamburger Straße 4, 23795 Bad Segeberg): 7.30 – 13.00 uur

Tackmann (Feldstraße 1-3, 24598 Boostedt): 7.30 – 12.00 uur

Tackmann (Bleeck 11, 24576 Bad Bramstedt): 7.30 – 18.00 uur

Tackmann (Holstenstraße 30, 24568 Kaltenkirchen): 7.30 – 18.00 uur

Tackmann (Alter Kirchenweg 33, 22844 Norderstedt): 8.00 – 17.00 uur

Tackmann (Gutenbergstraße 4, 24558 Henstedt-Ulzburg): 8.00 – 17.00 uur

Tackmann (Maienbeeck 21, 24576 Bad Bramstedt): 7.30 – 12.00 uur

Junge (Kurhausstraße 2, 23795 Bad Segeberg): 07.00 – 18.00 uur

Kreis Rendsburg-Eckernförde: Waar en wanneer we wonen, zullen we een goede dag hebben

Steiskal (Eschenbrook 2, 24113 Molfsee): 8.00 – 12.00 uur

Steiskal (Bürgermeister-Drews-Straße 2, 24119 Kronshagen): 7 – 13 Uhr

Steiskal (Kopperpahler Allee 121, 24119 Kronshagen): geschlossen

Steiskal (Eckernförder Straße 295, 24119 Kronshagen): 8 – 12 uur

Steiskal (Altenholzer Straße 9, 24161 Altenholz): 8.00 – 13.00 uur

Steiskal (Eichstraße 32, 4214 Gettorf): 7.30 – 12.00 uur

Steiskal (Eiderkamp 2, 24220 Flintbek): 7 – 12 uur

Steiskal (Rendsburger Strasse 125, 24340 Eckernförde): 7.30 – 17.00 uur

Steiskal (Ostlandstraße 101, 24340 Eckernförde): 7 – 15 Uhr

Steiskal (Langebrückstraße 20, 24340 Eckernförde): geschlossen

Steiskal (Bahnhofstraße 2, 24340 Eckernförde): geschlossen

Steiskal (Kielerstraße 42, 24340 Eckernförde): 8.00 – 17.00 uur

Steiskal (Mühlenstraße 12, 24582 Bordesholm): geschlossen

Steiskal (Bahnhofstraße 50, 24582 Bordesholm): 7 -12 uur

Steiskal (Königstraße 6, 24768 Rendsburg): 8.00 – 14.00 uur

Steiskal (Kreishafenstraße 4-6, 24768 Rendsburg): geschlossen

Steiskal (Friedrichstädter Straße 57, 24768 Rendsburg): geschlossen

Steiskal (Hollerstraße 99 a, 24782 Büdelsdorf): 7 -12 Uhr

Steiskal (Rendsburger Straße 44, 24787 Fockbek): 7.30 – 12.00 uur

Gunther (Rathausmarkt, 324119 Kronshagen): 7.30 – 15.30 uur

Gunther (Dorfstraße 14, 24220 Flintbek): 7.30 – 12.00 uur

Gunther (Lohkamp 33-35, 24589 Nortorf): 7 – 11 uur

Gunther (Kieler Straße 48, 24582 Bordesholm): 7 – 11 uur

Gunther (Eckernförder Straße 98, 24229 Schwedeneck): 8.00 – 18.00 uur

Gunther (Kieler Straße 18-20, 24340 Eckernförde): 8.00 – 17.00 uur

Gunther (Kieler Tor 25, 24619 Bornhöved): 7 – 12 uur

Gunther (Am Busbahnhof 7, 24784 Westerrönfeldt): geschlossen

Gunther (Riesebyer Straße 35, 24340 Eckernförde): 7 – 11 uur

Richmann & Neu (Dorfstraße 66, 24784 Westerrönfeld): 7 – 11 uur

Richmann & Neu (Rendsburger Straße 47b, 24787 Fockbek): 7 – 11 uur

Richmann & Neu (Dorfstraße 17, 24790 Schacht-Audorf): 7 – 11 uur

Richmann & Neu (Hauptstraße 32, 24806 Hohn): 7 – 11 uur

Richmann & Neu (Legan 3, 24816 Hamweddel): 7 – 10 uur

Tackmann (Timmasper Weg 1, 24589 Nortorf): 7.30 – 12.00 uur

Tackmann (Poststraße 5, 24589 Nortorf): geschlossen

Lyck (Kieler Straße 70, 24119 Kronshagen): geschlossen

Restez chez Bassem (Kieler Straße 70, 24119 Kronshagen): geschlossen

Wolgeboren (Lindenallee 42, 24784 Westerrönfeld): geschlossen

Wolgeboren (Bredstedter Straße 42a, 24768 Rendsburg): geschlossen

Wolgeboren (Bahnhofstraße 14, 24811 Owschlag): geschlossen

Wolgeboren (Dorfstraße 20, 24783 Osterrönfeld): geschlossen

Wolgeboren (Königstraße 24, 24837 Sleeswijk): geschlossen

Ronnau (Suchsdorfer Weg 7, 24119 Kronshagen): geschlossen

Ronnau (Itzehoer Straße 33, 24589 Nortorf): 7 – 12 uur

Ronnau (Bahnhofstraße 27, 24582 Bordesholm): 7 – 12 uur

Live (Hamburger Chaussee 15, 24113 Molfsee): geschlossen

Live (Scharnhagener Straße 3-5, 24229 Dänischenhagen): geschlossen

Gettorfer Backhaus (Eich Echtpaar 3, 24214 Gettorf): geschlossen

Gettorfer Backhaus (Ravensberg 2c, 24214 Gettorf): geschlossen

Kreis Plön und Ostholstein: Wo Sie am Tag der Deutschen Einheit verse Brötchen kaufen können

Steiskal (Weidestraße 38-40, 23701 Eutin): geschlossen

Steiskal (Bahnhofstraße 40, 23714 Malente): 7.30 – 17.00 uur

Steiskal (Am Markt 21, 24211 Preetz): 07.00 – 13.00 uur

Steiskal (Hufenweg 24, 24211 Preetz): 8 – 11 uur

Steiskal (Eichkamp 9, 24217 Schönberg): geschlossen

Steiskal (Mergenthaler Straße 3-9, 24223 Schwentinental): geschlossen

Steiskal (Zum See 1-3, 24223 Schwentinental): 7 – 11 uur

Steiskal (Dorfstraße 2, 24226 Heikendorf): 07.00 – 13.00 uur

Steiskal (Reventloustraße 5, 24235 Laboe): 8.00 – 13.00 uur

Steiskal (Posthofstraße 4, 24321 Lütjenburg): 10.00 – 17.00 uur

Steiskal (Am Markt 14, 24321 Lütjenburg): 8.00 – 13.00 uur

Gunther (Bahnhofstraße 13, 24223 Schwentinental): 7 – 11 uur

Gunther (Schönberger Landstraße 59, 24232 Schönkirchen): 07.30 – 14.00 uur

Gunther (Am Garnkorb 8, 24211 Preetz): 7 – 11 uur

Gunther (Probsteier Platz 2, 24235 Laboe): 06.30 – 17.00 uur

Junge (Industriestraße 5a, 23701 Eutin): 07.00 – 16.00 uur

Junge (Am Stadtgraben 4, 23701 Eutin): 6.30 – 13.00 uur

Junge (Sierksdorfer Straße 8, 23730 Neustadt): 8.00 – 16.00 uur

Junge (Kurpromenade 8b, 23743 Grömitz): 07.00 – 18.00 uur

Junge (Wicheldorfstraße 17, 23743 Grömitz): 07.00 – 17.00 uur

Junge (Am Markt 31, 23769 Burg auf Fehmarn): 07.00 – 18.00 uur

Junge (Am Yachthafen 4d, 23774 Heiligenhafen): 7.30 – 18.00 uur

Junge (Am Markt 19, 24211 Preetz): 07.00 – 17.00 uur

Junge (Mergenthalstraße 24, 24223 Schwentinental): 07.00 – 16.00 uur

Wäger (Dorfstraße 9, 24248 Mönkeberg): 7.30 – 11.00 uur

Wäger (Dorfstraße 16, 24226 Heikendorf): 7 – 11 uur

Ronnau (Wakendorfer Straße 73, 24211 Preetz): 7 – 11 uur

Ronnau (Tobringer 4, 24226 Heikendorf): 07.00 – 17.00 uur

Live (Kieler Straße 29, 24211 Preetz): geschlossen

Live (Plöner Landstraße 18, 24211 Schellhorn): geschlossen

Neumünster: Diese Bäckereien zijn op de Tag der Deutschen Einheit geöffnet

Gunther (Konrad Adenauer Platz, 224534 Neumünster): 07.00 – 17.00 uur

Tackmann (Kuhberg 30, 24534 Neumünster): 8.00 – 16.00 uur

Tackmann (Lütjenstraße 3, 24534 Neumünster): geschlossen

Junge (Rendsburger Straße 22, 24534 Neumünster): 7 – 15 uur

Junge (Altonaer Straße 280, 24539 Neumünster): 7 – 15 uur

KN