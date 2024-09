Startpagina Consument

Van: Julia Hanigk

Kalkablagerungen können hartnäckig signaal. Stiftung Warentest heeft Bath Cleaner onder de Lupe genomen – beide goede producten zijn vooral verkrijgbaar.

Kassel – Als er herstel is, kun je ervoor zorgen en het bad weer laten glanzen. Als de kwaliteit van de schoonmaakmiddelen hoog is, wordt die man in de watten gelegd. We willen onze mensen met lichtheid reinigen, als ze gehoorzaam zijn, moeten we ze drehen, tegen onze andere harten vechten en weinig verbetering zien. Vanuit deze basis werd de Stiftung Warentest eine Reihe von Badschoonnen getest. The Schlussfolgerung: Markenprodukte bedeuten nicht unbedingt eenine bessere Qualität.

Stiftung Warentest ontleend Reinigingsproducten voor bad

De producten worden getest op kwaliteit, kalk, roest en gezondheidszorg, evenals op milieu- en gezondheidsmethoden, materiaalbehandeling, behandeling en milieugezondheid. Die milieuvriendelijke producten, die het Gewässer het minst belasten, reinigen toch niet zo gründlich. De badreiniger van Lidl zou zeer schoon en schoon voor het milieu zijn. Erhielt die best Gesamtbewertung mit der Note 2,1.

Tot deze producten behoort het Testurteil “gut”:

Lidl W5 Badreiniger Kraft & Glanz Ozeanfrijke (Urteil 2.1)

dm Denkmit Badreiniger met Friese Duft (Urteil 2.3)

Budni Priva Badreiniger (Urteil 2.4)

Aldi Clinair Bad- en Stofkastreiniger (Urteil 2.5)

Rossmann Domol Power Lime en Schmutzlöser (Urteil 2.0)

Antikal Kalkreiniger (Urteil 2.3)

Analyse van badreinigers door Stiftung Warentest: Kein Product valt door

Deze geteste producten, die „befriedigend“ zijn, zijn onder meer: ​​Cillit Bang Kalk & Schmutz Kraftschoener Bad, Bref Power gegen Kalk und Schmutz, Edeka Respekt Bath Cleaner Zitrusfrijke, dm Denkmit Bad Cleaner Nature, Meister Proper Bath Cleaner Febreze Freshness, Rossmann Domol Bath Cleaner en Frosch Dusche & Badreiniger Citrus. Geen enkel product heeft de volgende opmerkingen: duurzaamheid, sterkte en duurzaamheid tijdens de test.

Dit is wat je moet doen, dat de Cillit Bang, Viss en Biff het thema “Reiniging” beimen, nu de opmerking “schoonmaken” en in de Gesamtbewertung durch de andere criteria letztendlich aine “befriedigende” opmerking erhielten. Dieser Aspekt dürfte für die meisten Menschen von größter Bedeutung sein.

Rossmann en Lidl punkten in der Gesamtwertung

Testwinnaar in het algemeen: Kraft reiniger Rossmann Domol Power 21 Cent/100 Milliliter

Kraft reiniger Rossmann Domol Power 21 Cent/100 Milliliter Prijstip: Lidl W5 Badreiniger Kraft & Glanz 10 Cent/100 Milliliter

Lidl W5 Badreiniger Kraft & Glanz 10 Cent/100 Milliliter Milieutip: Hier werden enkele van de geteste Cleaners geaccepteerd, zonder Putztipp. Namelijk water wassen, vliegen en amateurs regelmatig trocken zu wischen und Kalkbelägen dus vorzubeugen.

Öko-Test heeft im Jahr 2022 ebenfalls Bath cleaner getest. Het is belangrijk om te weten dat uw producten merkgebonden zijn, dat de Stiftung Warentest in goede handen is en dat u er niet over geïnformeerd bent. Als u vers bereid zoet water heeft, kunt u ook uw eigen huis laten repareren met kalk. U kunt ook twee speciale huishoudelijke schoonmaakmiddelen doen, die u nooit mist. (jh)