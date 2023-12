Baden-Württemberg: Palmer will für die Freie-Wähler-Bund kandidieren

Palmer will für die Freie-Wähler-Vereinigung kandidieren

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer sorgte oft für Kontroversen. Der umstrittene Politiker ist im Mai aus der Grünen-Partei ausgetreten. Jetzt wird anderswo über ihn gesprochen.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) will sich laut Medienberichten bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg im Juni nächsten Jahres für die Freie Wählervereinigung im Landkreis Tübingen engagieren.

Berichten zufolge soll der 51-Jährige für die Verbandsfraktion im Tübinger Kreistag aktiv werden. Palmer äußerte sich dazu auf Nachfrage nicht. Stattdessen verwies er auf eine Pressekonferenz am Montag im Landratsamt Tübingen. Zuerst berichtete das „Schwäbische Tagblatt“.

Das sagte der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler der Zeitung Union im Landkreis Tübingen, Thomas Hölsch: „Es liegt in unserer DNA, überparteiliche und lokal aktive Bürgermeister in unseren Reihen zu haben.“ Palmer „kam zu uns“ im Frühsommer.

„Jeder kann nach seinem Wissen und Gewissen entscheiden“

Auch der SWR zitierte Hölsch mit den Worten: „Ich denke, er passt gut in unser Team.“ Der Freie-Wähler-Verband ist parteiunabhängig und nur der lokalen Sache verpflichtet. „Jeder darf seine eigenen Ideen einbringen.“ Zudem gebe es im Verein keinen Fraktionszwang – „jeder kann nach seinem Wissen und Gewissen entscheiden“. Der Landesverband der Freien Wähler Baden-Württemberg ist ein Verein und keine Partei.

Palmer (51) ist seit 2007 Oberbürgermeister von Tübingen und eckt immer wieder mit politischen Äußerungen an. Häufig sorgte er etwa mit Äußerungen zur Flüchtlingspolitik für Kontroversen, auch Rassismus wurde ihm vorgeworfen. Sein Management während der Corona-Pandemie und seine lokale Umweltpolitik brachten jedoch bundesweite Aufmerksamkeit und Anerkennung.

Im Mai dieses Jahres trat der umstrittene Politiker nach einem Skandal um die Verwendung des N-Worts auf einer Migrationskonferenz in Frankfurt aus der Grünen-Partei aus. Seine Mitgliedschaft war bereits wegen anderer kontroverser Äußerungen suspendiert worden.

Der Freie Wähler Der Verein (FWV) habe nichts mit der Partei Freie Wähler zu tun, sagte Hölsch am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Der FWV wurde in den 1950er Jahren gegründet. Nach der Gründung des Bundesverbandes Freier Wähler im Jahr 2010 wollte der FWV den Namen „Freie Wähler“ schützen lassen, da er befürchtete, dass eine mögliche Verwechslungsgefahr ihm schaden würde. Doch das Landgericht Nürnberg-Fürth entschied 2010 dagegen. Danach durfte der Bundesverband Freie Wähler auch in Zukunft den Begriff „Freie Wähler“ für sich verwenden.

dpa