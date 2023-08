In den stark versiegelten Innenstädten nehmen sie zu: Die Tropennächte und glühend heißen Sommertage, die Schweißperlen auf die Stirn treiben, das Gesicht röten und die Kleidung am Körper kleben lassen. „Urbaner Wärmeinseleffekt“ nennt sich das Phänomen deutlich höherer Temperaturen in Städten als im Umland.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Wer an solchen Tagen in einer Einkaufsstraße unter freiem Himmel ein schattiges Plätzchen unter einem Baum findet, um eine Pause vom Einkaufen oder Bummeln einzulegen, ist klar im Vorteil. Aber etwas mehr Kühlung wäre schön. In vielen Zentren gibt es Brunnen, die große Plätze schmücken. Und nicht nur Kinder fragen sich, wenn sie es im Hochsommer sehen: Kann man da wenigstens die Füße reinlegen, um sich abzukühlen?

Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie – jeden zweiten Donnerstag.

Nicht jede Stadt erlaubt das Baden in Brunnen

In Deutschland entscheidet jede Kommune selbst – sehr oft ist es aber verboten. So heißt es in der Polizeiverordnung in Karlsruhe, dass es verboten sei, „Gewässeranlagen oder Brunnen zu verunreinigen oder zweckentfremdet zu nutzen, insbesondere das Baden in ihnen“. Dennoch gibt es im aktuellen Karlsruher Stadtplan einen Tipp für heiße Tage, „die erfrischende Umgebung von Brunnen und Wasserstellen“ zu genießen. Zumindest scheint das Sie nicht davon abzuhalten, sich aus dem Brunnen etwas kühlendes Wasser ins Gesicht zu spritzen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

In Frankfurt am Main ist es eindeutig verboten, in den „zu den Grünflächen gehörenden Gewässern zu baden, Boote, Schwimmkörper oder Ähnliches mitzubringen oder Tiere baden zu lassen“. Zuwiderhandlungen riskieren ein Bußgeld. In Dresden beispielsweise kann das Planschen in Springbrunnen mit einer Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro geahndet werden, weil es „nicht nur unhygienisch, sondern auch gefährlich“ ist, wie es auf der Website der Stadt heißt. Schließlich besteht Rutschgefahr, und im Gegensatz zu Freibädern verfügen Brunnen nicht über die erforderliche Badewasserqualität und es gibt kein Hilfspersonal im Notfall.

Brunnen in der Schweiz werden zu sozialen Treffpunkten

Unsere Nachbarn, die Schweizer, sehen das etwas anders. In vielen Städten wie Luzern und Winterthur vertragen sie das Baden gut. An vielen heißen Sommertagen lässt die Hitze die Schweizer kalt. Besonders Basel ist dafür bekannt, dass man dort in viele der Brunnen springen kann, zum Beispiel in den Gemsbergbrunnen, den Pisoni-Brunnen am Münsterplatz oder in den Schöneckbrunnen.

Viele der 170.000 Einwohner nutzen die Brunnentröge wie kleine Becken, in denen sie im Idealfall sogar ein paar Züge schwimmen. Das Baden im Brunnen funktioniert natürlich nur, wenn man sich rücksichtsvoll verhält, keinen Lärm macht, seinen Müll mitnimmt und sich vorher nicht mit Sonnencreme eincremet, die Rückstände auf den teils jahrhundertealten Wassersystemen hinterlässt.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Auch im Winter kommen die Basler nicht auf das Brunnenbaden verzichten: Ein Künstlerkollektiv erhitzt zu unregelmäßigen Zeiten ausgewählte historische Brunnen an verschiedenen Orten. Die Aktion heißt „Wellen Gehn“. Anschließend wird das Wasser mit einem selbstgebauten Holzofen auf 39 Grad erhitzt. Den Veranstaltern geht es darum, Menschen in der Stadt zusammenzubringen. Der Brunnen soll wieder als sozialer Treffpunkt fungieren, an dem „Gsprächi“ zwischen den Badegästen entstehen – auch außerhalb der Sommerbadesaison.