Bad Ischl: Fuß bei Unfall eingeklemmt

Der Mann zal worden gerade aus seinem Auto steigen, als er zurück in den Sitz zak. Sein Fahrzeug rolled weiter en kam zwischen einer Hausmauer en einer Stiege zu stehen. Wat de Lenkers betreft, als de Fahrzeug ragte, wurde dabei zwischen Fahrzeugrahmen en Türe eingeklemmt.

Umstehende alarmerende die Rettungskräfte. Kurz nach 16 Uhr wurden gemeinsam mit them Roten Kreuz Bad Ischl die Feuerwache Reiterndorf en die Hauptfeuerwache Bad Ischl zu diesem Einsatz alarmiert.

Mit dabei Kevin Rothauer von der Feuerwehr Bad Ischl, der hauptberuflich beim Roten Kreuz Bad Ischl beschäftigt ist: „wir haben überlegt, who wir so rasch as möglich zur verunfallten Person gelangen. Auf Grund der Tatsache, dass der Fuß in der Türe eingeklemmt war, konnte ein Hinausziehen aus der Engstelle leader nicht durchgeführt zijn.“

Die Fahrertüre wurde schließlich mit Körpereinsatz aufgedrückt, sodass ein Spalt entstand, durch den der Fuß des Mannes ins Fahrzeuginnere gehoben connte. Danach belde man das Auto aus der Engstelle.

ePaper Lees Jetzt ePaper! Lees de tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten – jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper