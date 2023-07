Bad Honnef-Himbach: Die Polizei durchsucht das Haus

Die Polizei durchsuchte am Dienstagmorgen ein Wohnhaus in der Hubertusstraße in Bad Honnef-Himberg. Die Ermittler vermuteten dort Drogen und durchsuchten gleichzeitig weitere Objekte in Solingen. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft Wuppertal auf Anfrage mit.