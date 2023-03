Tan, Fuentes en Giese reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar. Tan is partner bij het in Seattle gevestigde advocatenkantoor Cascadia Law Group, Fuentes is vice-president van overheidszaken voor het non-profit Transportation Institute, en Giese werkt aan de University of Wisconsin, Green Bay’s Cofrin Center for Biodiversity, volgens hun profielen op Audubon’s website.

Tan was de leider van een taskforce die door het bestuur van Audubon was aangesteld om te overwegen of de groep een andere naam moest krijgen, volgens de persoon die op de hoogte was van hun ontslag. Fuentes was lid van die taskforce.

Audubon Chief Marketing en Communications Officer Betty Su weigerde te zeggen welke drie van de 26 bestuursleden gisteren zijn afgetreden, daarbij verwijzend naar “respect voor bestuursleden die hun beslissing niet publiekelijk hebben aangekondigd” in een verklaring.

Stephen Tan, Erin Giese en Sara Fuentes hebben ontslag genomen uit de raad van bestuur van Audubon. | Nationale Audubon-vereniging

“Hoewel het bestuur teleurgesteld is om deze directeuren en de wijsheid en toewijding die ze aan het bestuur hebben gebracht, te verliezen, respecteren we hun beslissing”, zei Susan Bell, de voorzitter van het bestuur van de National Audubon Society, in een verklaring. “We waarderen ook enorm de vele uiteenlopende en beredeneerde perspectieven die deze directeuren – en anderen – hebben ingebracht in dit moeilijke gesprek voor onze organisatie.”

Sommige stafleden van Audubon, die hadden gewacht op een beslissing over de naam van de groep, waren gefrustreerd toen ze de uitkomst van nieuwsberichten hoorden voordat ze van de leiding hoorden. De leiding van Audubon waarschuwde het personeel op dezelfde tijd in een e-mail om 9.00 uur op de beslissing De Washington Post heeft een verhaal uitgebracht met interviews met de leiders van Audubon.

Elizabeth Gray, CEO van Bell en Audubon, organiseerde ’s middags een gespannen Zoom-bijeenkomst voor alle medewerkers, waar ze de beslissing verdedigden om de naam te behouden en vragen beantwoordden van gefrustreerde stafleden.

“Het was een ruwe all-staff”, zei een Audubon-medewerker die anonimiteit kreeg om het interne gesprek te bespreken. Die persoon zei dat de leiding de vergadering begon met verklaringen die “behoorlijk ingeblikt” aanvoelden voordat de discussie werd geopend voor vragen.

“Er was geen tekort aan mensen die de grondgedachte in twijfel trokken, zich afvroegen hoe Audubon kan beweren antiracistisch te zijn terwijl hij de naam van een blanke supremacistische slaveneigenaar behoudt”, zei die medewerker.

“Het was schokkend om de verdediging voor deze beslissing te horen”, zegt Shyamlee Patel, een medewerker van Audubon en lid van de personeelsvakbond van de organisatie.

Audubon kondigde deze week aan dat het bestuur zijn besluit heeft genomen na een evaluatieproces dat meer dan een jaar duurde en input omvatte van meer dan 2.300 mensen uit het netwerk van Audubon en daarbuiten. De organisatie zei dat het opdracht had gegeven voor “historisch onderzoek dat het leven en de opvattingen van John James Audubon onderzocht en hoe deze zijn tijd wel en niet weerspiegelden.”

Uiteindelijk, zo zeiden de leiders van de groep, besloot het bestuur dat het behouden van de naam de beste manier was om zijn missie te vervullen om vogels en de plaatsen die ze nodig hebben te beschermen.

“Gebaseerd op de kritieke bedreigingen voor vogels die Audubon dringend moet aanpakken en de noodzaak om een ​​onpartijdige kracht voor natuurbehoud te blijven, heeft het bestuur besloten dat het behouden van de naam (de National Audubon Society) in staat zou stellen om belangrijke middelen en focus te richten op het uitvoeren van de de missie van de organisatie’, zei de organisatie in een toelichting op haar website.

“De beslissing van het bestuur stelt de organisatie in staat om haar tijd, middelen en capaciteit te richten op het nieuwe Strategische Plan van de organisatie en haar verplichtingen op het gebied van rechtvaardigheid, diversiteit, inclusie en verbondenheid (EDIB) in daden om te zetten”, aldus de uitlegster.

Eveneens woensdag kondigde Audubon plannen aan om gedurende vijf jaar $ 25 miljoen te besteden aan het financieren van gelijkheid, diversiteit, inclusie en verbondenheid, zowel intern als via natuurbeschermingsprogramma’s.

Audubon kende de afgelopen jaren wisselingen binnen haar diversiteitsbureau.

Andres Villalon, ontslag genomen uit de organisatie in december na het leiden van Audubon’s kantoor van gelijkheid, diversiteit, inclusie en verbondenheid. Villalon schreef in een afscheidsmail aan collega’s dat de organisatie soms niet voldeed aan de gestelde waarden.

“Ik wil weten wie de leiding heeft over het uitgeven van dat geld en waar het naartoe gaat?” Patel zei donderdag over de toezegging van $ 25 miljoen. “Ik zie dit als een oprechte poging om ons af te kopen.”

Audubon-medewerkers zijn ook gefrustreerd dat de organisatie de gegevens die ze heeft verzameld niet vrijgeeft terwijl ze besluit om haar huidige naam te behouden.

Leiderschap zou tijdens het telefoongesprek met alle medewerkers geen vragen beantwoorden over hoe de informatie werd overwogen, zei Patel. “Hebben ze bepaalde leden meer gewogen? Ik weet het niet.”

“De raad zal het onderzoek niet delen, omdat ze minder indicatief zijn zonder belangrijke context en kennis die een rol hebben gespeeld bij de beslissing van de raad”, zei Bell in een verklaring.

Stafleden waren ook bezorgd dat het bestuur van Audubon niet rechtstreeks contact opnam met Audubons affiniteitsgroep voor zwarte werknemers voordat het zijn beslissing nam.

Bell zei in een verklaring: “Alle medewerkers van Audubon werden uitgenodigd om hun perspectieven met het bestuur te delen door middel van een enquête. Individuele leden van het Executive Team van Audubon werden ook uitgenodigd om de Task Force te ontmoeten om de standpunten van hun teams en kiezers te vertegenwoordigen – dit omvatte het hoofd van het EDIB-team (Equity, Diversity, Inclusion, and Belonging) dat de EDIB-perspectieven presenteerde.

De aankondiging eist zijn tol van het moreel in een organisatie die al een paar tumultueuze jaren achter de rug heeft, zeiden medewerkers.

“Dit maakt mijn werk zwaarder”, zegt de medewerker die anonimiteit kreeg. Die persoon bekritiseerde de leiders van de groep omdat ze “verdubbelden dat ze vernoemd waren naar een racistische slavenhouder”.