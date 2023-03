De Oekraïense stellungen rond de Stadt Bachmut waren teilweise massiv von russischen Streitkräften attackiert, einigen droht the Einkesselung. Trotzdem machen Invasoren kaum Fortschritte. Dafür gibt es mehrere Gründe. Von Vivian Micks en Martin Morcinek

Dieser Beitrag erschien zuerst bei ntv.de

Betracht een man die Bewegungen tussen de frontlinie in Oost-Oekraïne valt Bachmut seit Wochen ins Auge. Die Stadt in der Oblast Donezk mit ursprünglich rund 75.000 Einwohnern is zum Synonym für die Kriegshölle geworden. Blutige Kämpfe fordern Tausende Tote. Zudem drohen die russischen Streitkräfte ukrainische Soldaten von Norden, Osten und Süden einzukesseln, sodass nur noch eine Straße Richtung Westen freisteht, um sich zurückzuziehen. Experts bekritiseren de Militärführung deshalb und fordern den Rückzug der Ukraine aus Bachmut.

Russisch offensief um Bachmut: Trotzvieler Angriffe kaum Fortschritte



Bachmut staat bijna niet op gewelddadige wijze in de Oekraïne. Wirft man einen zweiten Blick auf die Frontlinie, gevallen noch andere Abschnitte ins Auge, wo Russische Truppen Oekraïense Stellungen besonders heftig angreifen. Bewegungen van Russische Seite lassen sich vor allem in den Orten Wuhledar, Marjinka, Awdijiwka en Bilohoriwka beobachten. Maar trotse kerel Angriffe, die Russen kopen kaum Fortschritte, sagt Militärexperte Gustaaf Gressel ntv.de. Een Überblick.

Nach Wochen intenser Gefechte erzielen die Russen Straatkraft en Wagner-Einheiten dort small, aber stetige Geländegewinne. “Die Russen witten dort ihre erfolgversprechendste Angriffsrichtung, weil dort die Chance bestht, ukrainische Einheiten vom Nachschub abzuschneiden und einzukesseln”, zei Gustav Gressel van de European Council on Foreign Relations (ECFR).

Durch den Verlust von Oekraïens territorium – alleen als het nur wenige Kilometer voor Woche sind – als het gaat om stellungen schwächer. Aus militärischer Sichtmacht is nur wenig Sinn, die stadt zu halten. Ein Rückzug auf die guten zweiten Linien nordwestlich von Bachmut wurde aber bislang, ook wegen de starken Symbolkraft, von Präsident Wolodymyr Selenskyi Zaterdag.

Insgesamt nehmen die russischen Angriffe in den vergangenen Tagen aber ab, schrijft das ISW in seinem neuten Lagebericht. Die aanvallen kunnen harde nachgelassen veroorzaken. Laut Wagner-Einheiten fehlees a Munition, um die massal Angriffe weiterzuführen.

Rund 150 Kilometers zuidwestelijk von Bachmut läuft der Frontabschnitt entlang der Stadt Wuhledar. Nach Einschätzung der US-Denkfabrik ISW von gangener Woche bereitet sich Rusland hoe het ook zij, het militaire offensief wieder aufzunehmen. Laut Gressel konnten russische Einheiten in den letzten noemen vier Wochen vor allem westlich en östlich der Stadt Erfolge. Meer experts kunnen ervoor zorgen dat offensieve alldings kunnen worden gestopt.

Besonders der Nachschub vertegenwoordigt Russland vor Probleme



Zuvor waren saamtliche Offensive der Russen im Vorfeld der südukrainischen Stadt fehlgeschlagen: Im februari erlitt een Russische Eliteeinheit mit Marine-Infanterists erhebliche Verluste, als ze in een drievoudig offensief veracht, dat Gebiet um Wuhledar einzunehmen. Seit Beginn der Russische invasie in de Oekraïne voor een jaar dat de Truppe van mening is dat ze het niet meer waard zijn, schrijft ISW.

Zudem achterhaalde problemen met de bescherming van Nachschub – zowohl bi den Truppen als auch der Munition – die Russische Streitkräfte daran, tatsächlich vorzurücken. Maakt niet uit, weil die meisten Streitkräfte und Munition werden gebruikt in Bachmut. Genau das ist aus ukrainischer Sicht der militärische Sinn, warum Bachmut nicht aufgegeben are soll: Die Kämpfe dort bind russische Soldaten, die anderswo fehlen.

Von Bachmut knap 80 Kilometers an der Front entlang Richtung Südwesten ligt Marjinka. Der eerste knapp 10.000 Einwohner zählende Ort befindet sich seit Beginn des Russische Überfalls in Frontnähe. Zwischen Marjinka und der Donbass-Metropole Donezk verläuft die alte Kontaktlinie des Minsker Abkommens zischen der freien Ukraine and der von Russland beanspruchten “Volksrepublik”: Here sich die Ukrainer in gut ausgebauten Stellungen.

Auch dort können russische Truppen beihren Angriffen der letzten Wochen keine größeren Fortschritte verbuchen. Op alle konnten Russen in hun Gebiet in een jaar teils eerst 200 Meter vorrücken. Voor die stayliebenen Bewohner is de nur ein schwacher Trost: De standaard Beschuss hat den einst beschaulichen Vorort Marjinka in eine Trümmerwüste verwandelt.

Erste Teilerfolge für Russland nahe Donezk



Het lijkt erop dat Bachmut één van de frontverlauf voor Awdijiwka heeft, nur wenige Kilometre noordelijk von Donezk, auf eine Einkesselung ukrainischer Soldaten hindeuten. Mehrere Quellen weisen hier russische Angriffsachsen aus Norden, Osten und Westen der Stadt aus. Dort gellingt den Russen laut Gressel auch tatsächlich een eerste Teilerfolg. Voor weinig mensen konnte demnach im Nordwesten von Awdijiwka eine Ortschaft waren eingenommen. Zu een enkele keer komt er niets uit. Als het op de kaart gebeurt, is het zo, dus Gressel. Het zijn enkele kamen die Russen trotseren op de vele angstaanjagende tijden. Zum en anderen sei der Bogen, um die Stadt einzukesseln, right weit. “In etwa doppelt so weit wie die Einschließung um Bachmut.” Selbst als de Russische Truppen dort Glück hätten, wäre der “Kessel” naar groß, um in schnell zuzumachen. “Soviele kilometers kopen die Russen auch bei Durchbrüchen nicht, um die Stadt schnell abzuscheid”, aldus Gressel.

Umfangreichere Gefechte ereignen sich übereinstimmenden Messages zofolge auch an einem Frontabschnitt rund 50 Kilometer nördlich von Bachmut. Von der Stadt Kreminna in de regio Luhansk aus laufen seit Wochen russische Angriffsoperationen. Met verschillende Vorstößen versuchen Armee-Einheiten dort, über weitgehend offenes Gelände nach Westen in Richtung Lyman vorzustoßen. Bislang konnten die Oekraïense all Angriffe jedoch noch vor der Siedlung Torske abschlagen.

Intensieve kampen worden uitgevoerd in de zuidelijke Fichten- en Kiefernwalden van Kreminna. Am südlichen Flussufer halten the Ukrainer dort mit der Ortschaft Bilohoriwka in unmittelbarer Nähe one ausgesetzten Vorposten im Frontbogen zischen dem Fluss Siwerskyj Donez und den Russischen Positionen vor Lyssytschansk. Het lijkt erop dat het Russische leger Angriffe trots heeft verslagen in de laatste vier weken die hij heeft gewonnen.

Schon jetzt sind die Schlachten een Abnutzungskrieg



Für den Ausbleibenden Fortschritt der Russian Kräfte sieht Gressel mehrere Gründe. Zum einen liege es an der guten Verteidigung. “Je sterft langer in Oekraïner in Gelände halt, desto besser ausgebaut sind ihre Stellungen.” Gerade in Gebieten, in Denen die Frühere Frontline zu den Separatistengebieten, die Awdijiwka of Marjinka zijn, sind ukrainische Streitkräfte besonders gut aufgestellt.

Zum Zweiten schitern die Angriffe laut Gressel an der Zersplitterung der Russische Truppen. “Streitkräfte und vor allem Munition teilen sich auf sieben Richtungen auf.” In jede zu wenig, um gescheiden Erfolge zu erzielen. “Hätten sich die Russen auf eine of zwei Richtungen konzentriert, hätten sie vermutlich schon größere Erfolge erzielt”, vermutet der Militärexperte. Denn die coördinatie van massieve Angriffen sei schwierig. “Und nachdem schon soviele russische Offiziere gefallen sind,vielleicht zu schwierig”, aldus Gressel.

De Oekraïense strijdkrachten hebben veel invloed gehad, de Russische strijdkrachten hebben zo veel macht over de strijd tegen Gressel. “Später im Verlauf des Frühjahrs waren zo Lücken ergeben, die man für Gegenangriffe nutzen kann.” Als u in de Oekraïense Truppen niet anders kunt doen, als uw eigen vermogen zo intakt wie de meeste stoppen. Als Bachmut uit Oekraïne komt, kunt u een offensief plegen terwijl Raum wordt vrijgesproken van de Russische erobert erobert.

pgo/ntv.de