Bachelor’s Clayton Echard teilt die offene Reise der Körperdysmorphie

Clayton Echard weiß, was Sie vielleicht denken.

Wie konnte die Führung von Der Junggeselle Fühlen Sie sich unsicher oder haben Sie kein Selbstvertrauen, wenn Dutzende von Mädchen um seine Aufmerksamkeit und Zuneigung kämpfen? Aber während seiner Reise in der Reality-Show von ABC teilte der 29-Jährige seine persönlichen Kämpfe mit der Störung der Körperdysmorphie mit und erkannte schnell, dass er nicht allein war.

„Ich hatte eine wirklich positive Reaktion“, sagte Clayton exklusiv gegenüber E! Nachrichten. „Viele Leute waren in meinen DMs und sagten mir: ‚Ich bin ein Mann und ich kämpfe auch damit‘ und Frauen sagten: ‚Hey, es ist so toll zu sehen, dass Männer darüber reden und wir auch damit kämpfen. ‚ Von diesem Zeitpunkt an wurde mir klar, dass es meine Bestimmung ist.“

Jetzt nutzt Clayton seine Plattform, um auf seine Erfahrungen mit der Störung aufmerksam zu machen, die von der Mayo-Klinik als ein Zustand beschrieben wird, bei dem Sie nicht aufhören können, an einen oder mehrere wahrgenommene Defekte oder Fehler in Ihrem Aussehen zu denken – einen Fehler, der geringfügig erscheint oder von anderen nicht gesehen werden können.

Seit er von seinem Zustand erfahren hat, sagte Clayton, dass er begonnen hat, sich mehr auf das zu konzentrieren, was er kontrollieren kann, anstatt auf das, was außerhalb seiner Hände liegt.