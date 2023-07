Es ist ein Abschluss der zweiten Staffel von Bachelor im Paradies Kanada Und wir haben nicht nur ein, sondern zwei glückliche Paare, die den See verlassen und sich auf eine gemeinsame Zukunft freuen.

Joey Kirchner aus Alberta traf die Liebe seines Lebens, Tessa Tookes, und die beiden machten sich gegenseitig einen Heiratsantrag – obwohl Tookes Sie daran erinnern wird, dass sie es „zuerst tat“ und Kirchner einen Verlobungsring im Stil eines Freundschaftsarmbandes überreichte, bevor er unterging auf ein Knie und ließ die Frage mit einem riesigen Stein fallen.

Und während eines der ersten Paare, die sich am Strand trafen, die Amerikaner Austin Tinsley und Chelsea Vaughn, keine Ringe tauschten, verließen sie den Strand glücklich in einer Beziehung und Tinsley zog quer durch das Land, um mit seiner neuen Liebe zusammenzuleben.

Die glücklichen Paare am Strand bei „Bachelor in Paradise Canada“.

Mit freundlicher Genehmigung von CityTV



Beide Paare freuen sich auf die Zukunft, erzählen sie Global News. Tookes und Kirchner, die jetzt in Toronto leben, planen sowohl eine Reise in die Ostküstenprovinzen für diesen Sommer als auch eine Verlobungsfeier für diesen Herbst. Südlich der Grenze bereitet sich Tinsley darauf vor, Vaughns Familie (endlich!) zu treffen, und die beiden sind in New York auf Wohnungssuche.

Bachelor im Paradies Kanada folgt nicht ganz der amerikanischen Formel der Suche nach Liebe – in Ontario ist es tendenziell entspannter und weit weniger schweißtreibend – aber wo auch immer Bachelor Franchise geht, Drama folgt tendenziell, und Kanada war keine Ausnahme.

Global News setzte sich mit den beiden glücklichen Paaren zusammen, um darüber zu sprechen, wie sie ihre Beziehungen an die Öffentlichkeit brachten, über die chaotischsten und unterhaltsamsten Castmates, die größten Überraschungen am Strand und wie jeder von ihnen wusste, dass er „seine Person“ gefunden hatte.

