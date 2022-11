Babylon meldet ein Umsatzwachstum aufgrund eines umgekehrten Aktiensplits und mehr Einnahmen aus dem digitalen Gesundheitswesen

Multinationales Unternehmen für digitale Gesundheit Babylon berichtete, dass seine Einnahmen im dritten Quartal auf 288,9 Millionen US-Dollar gestiegen sind, was einer Steigerung um das 3,9-fache im Jahresvergleich entspricht, dank eines Anstiegs seines wertorientierten Pflegegeschäfts, das hauptsächlich auf das Wachstum der Medicare-Mitglieder zurückzuführen ist.

Babylon meldete für den Zeitraum einen Verlust von 89,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 66 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2021. Bereinigt eDer Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf einen Verlust von 54,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 47,5 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Im Oktober, Babylon kündigte seine Pläne an, sein unabhängiges Ärzteverbandsgeschäft Meritage Medical Network in Kalifornien zu verkaufen, um sich auf Digital-First-Verträge zu konzentrieren. Das Unternehmen sagte, der Erlös aus dem Verkauf würde ausreichen, um das Unternehmen durch Rentabilität zu finanzieren.

Der Gewinnbericht kommt einen Tag, nachdem das Unternehmen dies angekündigt hat mit einem umgekehrten Aktiensplit der Stammaktien der Klasse A im Verhältnis 1:25 mit Wirkung zum 15. Dezember fortfahren. Die Aktien werden auf splitbereinigter Basis gehandelt, wenn die New Yorker Börse (NYSE) am 16. Dezember eröffnet wird, mit einem Nennwert von die Aktien änderten sich auf 0,0001 $ pro Aktie.

Der umgekehrte Split zielt darauf ab den Aktienkurs von Babylon in die Höhe treiben, um zu verhindern, dass es von der Börse genommen wird. Nach dem Split werden die ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Klasse A von 620 Millionen auf etwa 24,8 Millionen Aktien reduziert.

In Minneapolis ansässig Die Bright Health Group meldete für das dritte Quartal 2022 einen Umsatz von 1,6 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 51,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal, jedoch mit einem GAAP-Nettoverlust von 259,4 Millionen US-Dollar.

Die medizinische Kostenquote des Unternehmens, eine Kennzahl, die Versicherer verwenden, um die medizinischen Kosten als Prozentsatz der Prämieneinnahmen zu messen, betrug 90,6 %, eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr von 103 % im dritten Quartal 2021.

Bright Health hat kürzlich angekündigt, dass es über sein Insurtech keine Gesundheitspläne für Einzelpersonen und Familien mehr anbieten wird Bright HealthCare im nächsten Jahr, und dass es Medicare Advantage-Produkte außerhalb von Kalifornien schneidet.

Therapeutisches Unternehmen auf Videospielbasis Akili, Hersteller von EndeavourRx, einer von der FDA zugelassenen Videospielbehandlung für Kinder mit ADHS, meldete im dritten Quartal einen Umsatz von EndeavourRx in Höhe von 82.000 US-Dollar, verglichen mit 155.000 US-Dollar im dritten Quartal 2021.

Das in Boston und Kalifornien ansässige Unternehmen begann im August mit dem Handel an der Nasdaq, nachdem es seine Fusion mit der Zweckgesellschaft Social Capital Suvretta Holdings Corp. abgeschlossen hatte. Die Transaktion brachte 164 Millionen US-Dollar vor Transaktionskosten und Beratungsgebühren ein.

Die fehlenden Einnahmen von EndeavourRx waren zu erwarten. Wie das Unternehmen im August feststellte, würden die Mittel aus seiner Fusion mindestens zwei Jahre Betrieb ohne Einnahmen aus EndeavourRx unterstützen.

In seinen Q3-Ergebnissen Akili berichtet, dass es 156,4 Millionen US-Dollar an Bargeld, kurzfristigen Investitionen und Zahlungsmitteläquivalenten hält, verglichen mit 45,6 Millionen US-Dollar am Ende des zweiten Quartals, was nach Angaben des Unternehmens ausreichen wird, um seinen Betrieb bis Mitte 2024 zu finanzieren.

Das auf ADHS ausgerichtete Therapieunternehmen verzeichnete einen GAAP-Nettogewinn von 53,2 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 22,5 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2022.

„Wir haben in diesem Quartal zwei wichtige Meilensteine ​​auf unserem Weg erreicht, digitale Behandlungen in die Mainstream-Medizin einzuführen – wir haben mit dem Handel an der Nasdaq begonnen und Mittel aufgebracht, um unsere erste Produkteinführung zu unterstützen und unsere Pipeline voranzutreiben, und wir sind von der Vorab- zur Markteinführung von EndeavourRx übergegangen, “, sagte Eddie Martucci, CEO von Akili, in einer Erklärung.

„Mit einem soliden Fundament und einem erfahrenen Team ist Akili gut positioniert, um unsere Vision voranzutreiben, dass EndeavourRx Teil der routinemäßigen medizinischen Versorgung von Kindern mit ADHS wird.“

Tech-fähige Krankenversicherung mit Sitz in New York Oscar Health gab seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal bekannt und meldete einen Gesamtumsatz von 978,4 Millionen US-Dollar bei einem Nettoverlust von 193,5 Millionen US-Dollar.

Oskar Gesundheit kündigte auch seine Pläne an, den Medicare Advantage-Markt zu verlassen, um sich während seiner Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals auf die Pläne des Affordable Care Act zu konzentrieren. Der CEO und Gründer des Unternehmens, Mario Schlosser, sagte, der Anbieter werde schließlich auf den MA-Markt zurückkehren, aber der Weg dorthin führe über Partnerschaften.

Schlosser stellte außerdem fest, dass das Unternehmen prüft, wie es +Oscar, seine Technologie-Stack-Plattform, effizienter und effektiver an Dritte verkaufen kann.

„Mit Blick auf 2023 glauben wir, dass wir gut positioniert sind, um unser Rentabilitätsziel für InsureCo zu erreichen, und wir konzentrieren uns darauf, eine kontinuierliche Margensteigerung im gesamten Unternehmen voranzutreiben“, sagte Mario Schlosser, CEO und Mitbegründer von Oscar, in einer Erklärung.

„Mit der positiven Hebelwirkung, die wir in unserem Geschäft sehen, streben wir nun die Rentabilität des gesamten Unternehmens im Jahr 2024 an, ein Jahr früher als bisher erwartet.“