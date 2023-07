Auf der Straße feststecken

Auf dem Höhepunkt des Holstein-Stadions klebten sich am Montagmorgen Klimaaktivisten der „letzten Generation“ am Westring fest.

Klimaaktivisten der „letzten Generation“ blockierten am Montagmorgen zwei Straßen in Kiel und sorgten so für Staus auf der B76 im Bereich Olof-Palme-Damm: Aktivisten blieben an der Anschlussstelle Kronshagen und der Anschlussstelle Westring hängen.

