B Dortmund 0 – 0 Manchester City

Man City sicherte sich den ersten Platz in seiner Champions-League-Gruppe und Borussia Dortmund erreichte nach einem 0:0-Unentschieden im Signal Iduna Park das Achtelfinale.

Obwohl weit entfernt von einem europäischen Klassiker, holten beide Mannschaften mit einem Spiel übrig, was sie aus dem Spiel brauchten, und beendeten das Spiel in Gruppe G.

Man City hat in der ersten Halbzeit keinen Torschuss verfehlt – das zweite Mal in dieser Saison in der Champions League, nachdem dies auch im Rückspiel gegen Dortmund nicht gelungen war – und die Gastgeber hätten vor der Pause in Führung gehen müssen , aber Youssoufa Moukoko schoss aus kurzer Distanz am Tor vorbei.

Erling Haaland und Joao Cancelo wurden zur Halbzeit ausgewechselt. Die Fans von Man City werden hoffen, dass der formstarke Stürmer keinen Schlag abbekommen hat und von seinem ehemaligen Teamkollegen Mats Hummels sehr ruhig gehalten wurde, während Cancelo zu oft von dem beeindruckenden Karim Adeyemi erwischt wurde.

Mahrez‘ verschossener Elfmeterrekord Mahrez hat in seiner Karriere 10 Elfmeter für Verein und Land verschossen (22 Tore erzielt).

Dies war das zweite Mal, dass er in dieser Saison in der Champions League vom Elfmeterpunkt scheiterte, nachdem er gegen Kopenhagen eine Parade hatte.

Er hat drei seiner letzten vier Elfmeter für City in allen Wettbewerben verschossen, nachdem er neun seiner ersten zehn für sie erzielt hatte.

Man City hatte eine einmalige Chance, drei Punkte zu holen, als Emre Can Riyad Mahrez im Strafraum zu Fall brachte und den Gästen einen Stonewall-Elfmeter verpasste. Der Algerier verschoss jedoch seinen zweiten Champions-League-Elfmeter der Saison und sah, dass sein Schuss von Dortmunds Torhüter Gregor Kobel gut gerettet wurde.

Ein Punkt reichte jedoch für beide Seiten, die am Montag, 7. November, beide in die Runde der letzten 16 gehen.

Weitere folgen…

Was kommt als nächstes?

Man City sind am Samstag wieder in der Premier League, wenn sie nach Leicester reisen; Anpfiff 12.30 Uhr. Ihr letztes Spiel in der Gruppenphase der Champions League findet am Mittwoch, den 2. November, im Etihad gegen Sevilla statt.

Borussia Dortmund Auch am Samstag spielt die Bundesliga, die zu Eintracht Frankfurt reist, live weiter Sky Sports; Anpfiff 17.30 Uhr. Am kommenden Mittwoch reisen sie dann in der Champions League nach Kopenhagen.