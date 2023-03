onderschrift wisselen Kevin Winter/Getty Images

Het maakt niet uit wie zondagavond de gouden beeldjes mee naar huis neemt, 2023 zal worden herinnerd als een keerpuntjaar voor Aziatische acteurs bij de Oscars.

Met vier nominaties — voor Michelle Yeoh (actrice in een hoofdrol), Ke Huy Quan (acteur in een bijrol) en Stephanie Hsu (actrice in een bijrol), allemaal van Alles Overal Alles tegelijken Hong Chau (actrice in een bijrol) voor De walvis – meer Aziatische artiesten zijn erkend door de Academy of Motion Picture Arts and Sciences dan in enig jaar in haar geschiedenis.

Het is lang wachten op Yeoh en Quan, die beiden in 1984 hun filmdebuut maakten — Yeoh als jonge leraar in De uil versus Bumbode eerste van vele op vechtsporten gebaseerde films die ze maakte voordat ze internationale roem verwierf in Gehurkte Tijger, Verborgen Draak; Quan als de onverschrokken adolescente Short Round in 1984’s grootste wereldwijde kaskraker, Indiana Jones en de Temple of Doom.

Yeoh, afkomstig uit Maleisië, is pas de tweede Aziatische actrice die is genomineerd voor een hoofdrol, met Merle Oberon’s knipoog naar 1935’s De donkere engel stond al bijna negen decennia op zichzelf. Oberons achtergrond (Zuid-Aziatisch en Māori) was niet algemeen bekend bij het publiek tot ze stierf in 1979.

Het vorige topjaar voor Aziatische artiesten was 2004, met nominaties voor huis van mist acteurs Ben Kingsley en Shohreh Aghdashloo (respectievelijk Indiase en Iraanse) en De laatste samoerai’s Japanse ster Ken Watanabe.

A24

Alles Overal Alles op Eenmaal’s schrijver-regisseur Daniel Kwan, de helft van het regieduo (met Daniel Scheinert) bekend als Daniels, wordt de 13e Aziatisch filmmaker genomineerd in zowel de categorie schrijven als regisseren. Hij is pas de derde Aziatische regisseur (na Parasiet’s Bong Joon Ho en Nomadenland’s Chloé Zhao) om genomineerd te worden in alle drie de hoofdcategorieën: Beste Film, Regisseur en Scenarioschrijver.

Andere Aziatische talenten die dit jaar werden erkend, zijn onder meer Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro voor zijn scenario voor Leveneen bewerking van Akira Kurosawa’s Ikiru (leven), En Domee Shi, die de animatiefilm van Pixar regisseerde Rood worden.

In andere opzichten vertegenwoordigt 2023 een soort stap terug van diversiteit voor de Motion Picture Academy, zonder zwarte acteurs die zijn genomineerd voor hoofduitvoeringen en geen genomineerde vrouwelijke speelfilmregisseurs.