Azeem Rafiq geeft toe dat hij de discrepantie tussen zijn twee versies van Michael Vaughans vermeende racistische opmerking jegens hem niet kan verklaren.

Rafiq had het onderzoek van Yorkshire naar het racismeschandaal bij de club in 2021 verteld dat de voormalige Engelse aanvoerder Vaughan voor een wedstrijd tegen Rafiq en drie andere Aziatische spelers had gezegd: “Er zijn er te veel van jullie, we moeten er iets aan doen.”

Maar tijdens dag twee van de openbare Cricket Discipline Commission (CDC) in Londen, verwees de advocaat van Vaughan naar een interview met Wisden waarin Rafiq’s herinnering aan de vermeende opmerking was: “Er zijn te veel van jullie, daar moeten we even over praten. “

Rafiq zei dat de tweede versie degene is die hij zich herinnert, en voegde eraan toe: “Wat betreft de verklaring was er een duidelijke fout en ik neem de volledige verantwoordelijkheid.

“Ik wil benadrukken dat het heel duidelijk is over ’te veel van jullie’, wat het discriminerende deel is tegen een groep Aziatische spelers. Het tweede deel is een actie. Er is duidelijk een discrepantie.”

Op de vraag waarom er een discrepantie was door Christopher Stoner KC, antwoordde Rafiq: “Ik heb helemaal geen verklaring.”

Stoner’s kruisverhoor van zowel Rafiq als voormalig Yorkshire-teamgenoot Adil Rashid concentreerde zich op de formulering van de opmerking en de herinneringen die beide mannen hebben aan een T20-wedstrijd tussen Nottinghamshire en Yorkshire die bijna 14 jaar geleden plaatsvond.

Hoewel hij zich het resultaat van de wedstrijd op Trent Bridge op 22 juni 2009 niet kon herinneren, herinnerde Rashid zich – sprekend op een videoverbinding van de Engelse rondreis door Bangladesh – wel: fielding) plaatsen, dat is wanneer ik me herinner dat het werd gezegd.

“Ik heb eigenlijk een heel duidelijke herinnering. Ik denk dat je de woorden al kent. ‘Er zijn er te veel van jullie’.

“‘Er zijn te veel van jullie, je moet een woord hebben, je moet er iets aan doen’. Het is de uitdrukking ‘er zijn te veel van jullie’.”

Rashid verklaarde dat hij niet beledigd was door de vermeende opmerkingen van Vaughan, maar beschouwde ze als “slecht humeur”.

Noch Rafiq noch Rashid konden zich herinneren waar Vaughan of een van de andere spelers stonden tijdens de pre-match huddle.

Gevraagd hoe hij wist dat het Vaughan was die de vermeende opmerking maakte, zei Rafiq: “Michael’s stem. Ik weet hoe zijn stem is.”

Vaughan werd aangeklaagd door de England and Wales Cricket Board vanwege de bewering dat hij de opmerking maakte tegen Rafiq, Rashid, Ajmal Shahzad en Rana Naved-ul-Hasan. De 48-jarige ontkent de aantijging en zal zich vrijdag verdedigen bij de GGD.

Rashid ontkent door Rafiq onder druk te zijn gezet om Vaughan te beschuldigen

In de getuigenverklaring van Rafiq beweerde hij dat Shahzad hem beschuldigde van het “chanteren” van Rashid, wat hij “categorisch” ontkende.

In een interview met de ECB, dat tijdens de hoorzitting werd voorgelezen, zei Rashid’s “goede vriend” Shahzad – die beweert dat hij zich niets kan herinneren van de opmerking die Vaughan zou hebben gemaakt – dat hij dacht dat Rashid onder druk werd gezet.

Er werd ook onthuld dat Rafiq en Rashid zakenpartners waren geweest nadat ze in oktober 2021 samen een fish and chips-winkel hadden geopend, die een jaar later werd gesloten.

Maar Rashid hield vol: “Nee, nee. Ik werd niet onder druk gezet door Azeem.”

Afbeelding:

Adil Rashid zei dat hij nooit door Rafiq onder druk is gezet om beschuldigingen te steunen dat Vaughan racistische opmerkingen maakte tijdens hun verblijf in Yorkshire



Stoner ontdekte verdere discrepanties in de verklaringen van Rafiq in het onderzoek van Yorkshire en wat hij in 2021 aan een parlementaire commissie vertelde over de term “olifantenwasser”.

Rafiq, zei Stoner, had Rashid horen omschrijven als een “olifantenwasmachine” in Yorkshire, maar had het zelf niet genoemd.

Tijdens het DCMS-onderzoek beweerde hij echter van wel.

“Daar zit een fout in”, gaf Rafiq toe. “Uiteindelijk werd het gecontroleerd door mijn bredere team, maar ik had het moeten controleren.”

Rafiq werd ondervraagd over een ontmoeting met Vaughan in november 2021 waarop de Ashes-winnende kapitein zijn excuses had aangeboden. Het was een “verontschuldiging niet-verontschuldiging”, aldus Rashid.

“Michael vertrok naar Australië en zijn algemene praatje over dit alles werd aan mij doorgegeven”, voegde Rashid eraan toe. “Ik had het gevoel dat ik bespeeld werd.

“Ik kreeg een telefoontje van collega’s van hem over zijn algemene pogingen om mij in diskrediet te brengen terwijl hij in Australië was. Met mijn vertrouwen zo laag als het was, wilde ik er niet meer doorheen.”

Rafiq besloot zijn optreden voor het CDC-panel door vol te houden dat hij wenste dat hij zich had uitgesproken over de vermeende opmerkingen van Vaughan destijds.

Stoner las tijdens zijn interview met de ECB een verklaring van Shahzad voor die suggereerde dat Vaughan de uitdrukking “you lot” had kunnen gebruiken om een ​​groep Engelse spelers te beschrijven bij de vermeende gelegenheid in 2009.

“Nogmaals, op een manier waarvan ik wou dat ik de moed had om het destijds te zeggen”, zei Rafiq.

“Misschien zou ik hier niet zijn en de mentale littekens dragen die ik zelf draag. Het is moeilijk. Iedereen die het ooit heeft gedaan, zich heeft uitgesproken zoals ik, weet hoe moeilijk het is.

“Het is teleurstellend om dat van Ajmal te lezen. Als hij hier was, zou het misschien anders zijn. Ik wou dat ik erover had gesproken.”

Vaughan is de enige voormalige speler uit Yorkshire die door de ECB is aangeklaagd om op de hoorzitting te verschijnen.

Matthew Hoggard, Tim Bresnan, John Blain, Andrew Gale en Richard Pyrah hebben zich allemaal teruggetrokken uit het proces en hun zaak wordt in hun afwezigheid behandeld. Gary Ballance gaf een aanklacht toe in verband met het gebruik van raciaal discriminerende taal en Yorkshire gaf vier aanklachten toe.