Azea Augustama: Ehemalige olympische Boxerin in Südflorida wegen Androhung von Massenerschießungen festgenommen

CNN

—



Laut einer eidesstattlichen Erklärung wurde ein ehemaliger olympischer Boxer aus Nord-Miami verhaftet und beschuldigt, gedroht zu haben, ein Fitnessstudio in Südflorida zu erschießen.

Azea Augustama, die Haiti bei den Olympischen Spielen 2008 vertrat, wurde am Dienstag verhaftet, nachdem sie eine Anzahlung für den Kauf einer AK-47 geleistet hatte, und wurde dreier Verbrechen beschuldigt – zwei Fälle von schriftlicher Drohung mit einer Massenerschießung und ein Fall von Morddrohungen oder Körperverletzung anrichten – heißt es in der eidesstattlichen Erklärung.

CNN hat seinen Anwalt um einen Kommentar gebeten.

Augustamas Mitgliedschaft im Boxr-Fitnessstudio in Miami wurde am 11. November nach einem Streit widerrufen, heißt es in dem Gerichtsdokument der Polizei.

„Etwas war nicht in Ordnung. Er benahm sich nur ein bisschen komisch und fing an, aggressiv zu werden“, sagte Mateo Attalla, der Besitzer von Boxr, CNN telefonisch.

Am Dienstagmorgen rief der 39-jährige Augustama die Polizei an und kehrte laut eidesstattlicher Erklärung ins Fitnessstudio zurück, um seine Sachen zu holen.

„Er wurde mit Polizisten hinein eskortiert, um Sachen zu holen, und natürlich waren keine Sachen da“, sagte Attalla.

Am selben Tag veröffentlichte er mehrere beunruhigende Social-Media-Beiträge, die „Drohungen mit Tötung oder Körperverletzung mit einer Schusswaffe“ enthielten, sagte ein Detektiv im Festnahmebericht. Laut Attalla hat Augustama das Fitnessstudio in einigen der bedrohlichen Instagram-Posts markiert und eine Quittung für eine Kaution für eine AK-47 beigefügt und diese später gelöscht. Attalla sagte gegenüber CNN, er habe die Polizei sofort über die Drohungen informiert.

Die Polizei vermerkte in der eidesstattlichen Erklärung ein Instagram-Profil von Augustama. Das Profil zeigt mindestens drei Beiträge mit Bildern des Schulschützen von Parkland, darunter einen, der während des Massakers im Jahr 2018 aufgenommen wurde. Ein Beitrag zeigt ein Bild des Schulschützen von Parkland während einer Gerichtsverhandlung mit einer Bildunterschrift, die die Angestellten des Fitnessstudios zu bedrohen scheint wo Augustama Mitglied gewesen war.

Laut der eidesstattlichen Erklärung schickte Augustama auch jemandem eine Nachricht mit einem Bild eines der potenziellen Opfer, in der es hieß: „Er ist der Erste, wenn ich meine Waffe bekomme, oder mit etwas anderem zuerst (RIP).“

Die Polizei sagt, Augustama sei am Dienstag zu einem nahe gelegenen Pfandhaus gefahren und habe eine Kaution von 150 Dollar auf eine AK-47 hinterlegt. Detectives waren über die Drohungen informiert worden und nahmen Augustama im Pfandhaus fest.

Attalla war sich keiner früheren Probleme mit Augustama bewusst und lobte die Polizei für ihr schnelles Handeln.

„Wir konnten jemanden stoppen, der sehr schnell ein Problem hätte verursachen können“, sagte er.

Augustama wird im Turner Guilford Knight Correctional Center in Miami wegen einer Kaution in Höhe von 3 Millionen US-Dollar festgehalten.

Laut der offiziellen Website der Organisation vertrat Augustama Haiti bei den Olympischen Spielen 2008. Er verlor sein Halbschwergewichts-Match in der ersten Runde gegen Washington Silva aus Brasilien mit 2:6. Laut der Website BoxRec war Augustama 20-3 als Profiboxer, mit seinem letzten Kampf im Jahr 2017.

Die eidesstattliche Erklärung nennt seinen derzeitigen Beruf als Personal Trainer.