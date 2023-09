Kreischender Alarm und endlose Schlange am frühen Donnerstagabend in der Weinstraße vor dem Uhrengeschäft „Tag Heuer“. Die AZ-Redaktion – klick! – tatsächlich den Hollywood-Star Patrick Dempsey beim Vorbeigehen in der Münchner Altstadt erwischt.

Patrick Dempsey in München: AZ hat McDreamy in der Altstadt erwischt

Der Schauspieler präsentierte sich braungebrannt, mit einer coolen Sonnenbrille, einer weißen Jacke, einem strahlenden Lächeln und einem gut sichtbaren Chronographen. Der Auftritt mit einer brandneuen Luxusarmbanduhr ist höchstwahrscheinlich kein Zufall.

Der Grund für seinen Blitzbesuch – genau: die Einführung einer neuen „Tag Heuer“-Uhr. Schließlich ist der ehemalige Rennfahrer und Hollywoodstar Markenbotschafter des Schweizer Luxusuhrenlabels.

McDreamy in München: Patrick Dempsey brachte die Fans zum Jubeln.

© Daniela Schwan

Ob Patrick Dempsey, der vor allem durch die Rolle des Dr. Derek Shepherd alias McDreamy aus der preisgekrönten US-Serie „Grey’s Anatomy“ bekannt ist, auch für das Oktoberfest bekannt ist? Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass Promis aus der Traumfabrik auf ein Bier im Wiesnzelt vorbeischauten.