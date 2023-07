München – Der TSV 1860 hat in dieser Saison bereits 18 Abgänge zu verzeichnen, folgt bald Nummer 19? Nach AZ-Informationen will der TSV 1860 seinen Topstürmer der Vorsaison, Fynn Lakenmacher, loswerden. Die Löwen sollen ihren Schützling kürzlich informiert haben. Mit insgesamt acht Toren führte er die interne Torschützenliste des Sechsjährigen an. Allerdings erzielte der 23-Jährige in seiner Debütsaison bereits sechs Tore in der Hinrunde. Auch in der Vorbereitung auf die kommende Saison steckt der gebürtige Lübbecke fest.

TSV 1860: Willsch kann Wechselgerüchte um Sheetenmacher nicht nachvollziehen

Beim 9:0-Testspielsieg in Wemding am vergangenen Samstag stand Lakenmacher nicht in der Startelf und wurde erst in der 75. Minute eingewechselt. Trainer Maurizio Jacobacci erklärte anschließend, dass Lakenmacher sich nicht verletzen dürfe. Würde Jacobacci seinen Stürmer aufgeben und einen erfahrenen, erstklassigen Mittelstürmer verpflichten? Schaut so aus.

Eine Tatsache, die Ex-Löwe ​​Marius Willsch überhaupt nicht nachvollziehen kann: „Die Abgänge von Christopher Lannert und Meris Skenderovic haben mich sehr überrascht. Aber als ich dann gelesen habe, dass Fynn Lakenmacher auf die Abstellgleise gehen soll, muss ich sagen: Da hat es geklopft.“ „Mein Arsch raus. Das ist in meinen Augen krass“, sagte Willsch, der Ende der letzten Saison seine Karriere beim TSV 1860 beendete, im Podcast „Giesinger Bergfest“.

Ex-Löwe ​​Willsch übt deutliche Kritik an Jacobacci

„Ich verstehe nicht, wie man aus Trainersicht einen Spieler im Entwicklungsalter von Anfang 20 abgeben will, der nun seine erste Saison bei einem Traditionsverein absolviert hat. Der Druck ist enorm“, sagte Willsch.

Ein Spieler, der in seiner ersten Löwen-Saison 13 Punkte erzielte und über „brutales Entwicklungspotenzial“ verfüge, dürfe so nicht behandelt werden, so Willsch weiter. „Seit er letzte Saison kam, merke ich schon, dass der Trainer keine Lust mehr auf ihn hat. So ein Spieler braucht Selbstvertrauen, er braucht das Vertrauen des Trainers und dann bringt er Leistung.“

Laut Willsch wurde Lakenmacher ignoriert und nicht angesprochen. „Fynn ist ein Spieler, der Vertrauen braucht – und jetzt soll er p…? Ich muss sagen, ich kann die Entscheidung des Trainers überhaupt nicht verstehen.“ Würden die Löwen-Fans einen Abschied von Lakenmacher verstehen?