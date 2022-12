Ayesha Singh alias Sai, die Tatsachen vor Virat ausspuckt, überzeugt die Fans; Vinu-Savi’s Picknick, um alte Wunden zu putzen?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin mit Ayesha Singh, Neil Batt und Aishwarya Sharma hat noch eine weitere interessante Wendung genommen. Die kommenden Folgen von Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin würden mehr Drama und Wendungen in das Leben von bringen Virat, Sai und Pakhi. In der neuesten Folge von Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin haben wir gesehen, wie Pakhi nach Sais Haus griff und Virat und Savi zuschlug. Pakhis Unsicherheiten haben sie innerlich aufgefressen und sie erreichte ihren Höhepunkt, der zu dem Ausbruch führte. Und in der kommenden Folge von Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin werden wir sehen, wie Pakhi Savi für die Zwietracht in ihrem Eheleben verantwortlich macht. Lesen Sie auch – Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Schönheit Ayesha Singh, Hina Khan und die wunderschönen Lehengas von weiteren TV-Schauspielerinnen für Sangeet Night Inspiration

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Pakhi lässt ihre Unsicherheiten raus

Aishwarya Sharma alias Pakhi erzählt Virat und Sai, dass sie und Vinayak von Virat ausgegrenzt wurden, seit Savi in ​​ihr Leben getreten ist und die Wahrheit herausgekommen ist, dass Savi Virats Tochter ist. Das macht Neil Bhatt alias Virat und Ayesha Singh alias Pakhi wütend. Virat warnt sie davor, gegen Savi zu sprechen. Als Sai Pakhi dafür tadelt, dass sie Savi vor ihr und in ihrem eigenen Haus schlecht gemacht hat, erklärt Pakhi, dass Savis Eintritt in ihr Leben ihr Eheleben gestört hat. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ist eine der viel diskutierten Shows in Entertainment News. Lesen Sie auch – Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Diese BTS-Bilder von Ayesha Singh, Neil Bhatt und Aishwarya Sharma in den Hauptrollen werden Sie für kommende Folgen begeistern

Sai spuckt Fakten vor Virat aus

In der kommenden Folge von Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin werden wir sehen, wie Virat sich bei Sai für Pakhis Ausbruch entschuldigen möchte. Sai hält ihn jedoch davon ab, ihm zu sagen, dass sie ihr Privatleben nicht an ihren Arbeitsplatz bringen sollten. Sie erklärt, dass der einzige Grund, warum sie zugestimmt hat, den Job anzunehmen, darin besteht, dass sie nicht will, dass eine andere Sai ihre Aaba verliert. Sai lässt Virat überhaupt nicht zu Wort kommen und gibt auch an, dass sie wegen ihnen viel Schmerz erlitten hat. Sai bittet Virat auch, seine und Pakhis Probleme für sich zu behalten, da sie ein sehr ruhiges Leben führen möchte. Sais kraftvoller Dialog und Ayesha Singhs Dialogführung haben die Fans umgehauen. Sehen Sie sich hier einige der Tweets an: Lesen Sie auch – Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Virat SCHLÄGT Pakhi dafür, dass er an ihm und Sai gezweifelt hat; Fans beschweren sich darüber, dass Ayesha Singh sanftmütig ist [View Tweets]

Dialog des Tages Dr. Sai Joshi sagte: waqt phirse kisi bhi sai se uske abba ko na cheene kyuki uske aaba ke jane ke bad uski jindagi mein kuch aiese log aata hai jo uski jindagi ko barbad kar dete !! Gut gesagt mein Mädchen ???#AyeshaSingh #SaiJoshi#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/rwgJ1jtVJ9 — AYESHA SEELE VON GHKKPM (@sairatxmimo) 6. Dezember 2022

Ich bin froh, dass sie all die Punkte, die „aap dono ke beech piss toh main rahi hu“ schön erwähnt, und sie will kein drittes Rad oder woh zwischen Ehemann und Ehefrau sein und friedlich gehen wollen #AyeshaSingh #saijoshi #ghumhaikisikeypyaarmeiin ? pic.twitter.com/jclQM01Jzm — Sneha HBD khushi (@SneharoyYadav1) 6. Dezember 2022

„Phele aap gussa hote hai ptralehka sorry bolti hai phir ptralehka gussa hoti hai aap sorry bolte hai mujhe bahi chaiye aap dono ka sorry“ Gott weiß, wann sie Frieden in ihrem Leben bekam, Bappa #AyeshaSingh #saijoshi #ghumhaikisikeypyaarmeiin ? pic.twitter.com/F8Rgpu7qUI — Sneha HBD khushi (@SneharoyYadav1) 6. Dezember 2022

„Main yaha isiliye kaam kar rahi hu taki kissi aur sai se uske ABBA na chin le kyunki uske baad uski zindagi mein kuch aaise log aate hai jo uski zindagi barbaad kar dete hai „Ich bin froh, dass sie weiß, wer ihr Leben zerstört hat und wie viel #AyeshaSingh #ghumhaikisikeypyaarmeiin ? pic.twitter.com/rV8hf2SoIK — Sneha HBD khushi (@SneharoyYadav1) 6. Dezember 2022

Jede vernünftige Person wird wie Sai reagieren, indem sie Grenzen zieht, damit Savi nicht körperlich und geistig beeinträchtigt wird. Virat kann Patralekha nicht rund um die Uhr kontrollieren. Also war es unbedingt erforderlich, dass Sai knapp und kristallklar war.#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin — Lakshmi, Team SaiRat (@Lakshmi21471073) 6. Dezember 2022

Einziges Highlight der EP –

Sais Dialoge?. Ich bin müde von Ihren Entschuldigungen und Dankesworten! wir Fans sind auch müde, frustriert von den immer gleichen Ghisse-Pie-Dialogen?

Diese 1 ?? wurde angezündet ?- ein fester Schlag ins Gesicht ? Ayeshu war ?❤️#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #AyeshaSingh pic.twitter.com/lLfWS9E0mf — Naina_H (@NH_hope13) 6. Dezember 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #AyeshaSingh Der beste und wahre Dialog von heute war dieser . S hat eine Festung um ihr Herz gebaut und V wird dieses Mal nicht so einfach durchdringen können. Hoffe, Sai bleibt so stark und nimmt ihn nicht als Almosen von Papi. Selbstachtung steht über allem pic.twitter.com/5KCNtrRgiS – Deepali Khadka (@KhadkaDeepali) 6. Dezember 2022

Alte Wunden tauchen in der kommenden Episode von Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin wieder auf

Kürzlich wurde vom Kanal eine Promo veröffentlicht, in der Savi und Vinayak zu sehen sind, wie sie über den Picknickausflug diskutieren und dafür einen Bus nehmen. Der Spielzeugbus fällt um und SAi und Virat erwachen aus dem Alptraum. Sehen Sie sich hier das Promo-Video an:

Kya Sai aur Virat ne dekha ek bura sapna, ya hai yeh ek ishaara kisi hone wali anhoni ki taraf? Dekhiye,#GhumHaiKisikeyPyaarMeiinSomvaar se Ravivaar, Raat 8 Baje, StarPlus und Kabhi Bhi Disney+ Hotstar par. pic.twitter.com/LP0n3vCG7Y — ꜱᴀɪʀᴀᴛ? (@AyeshaSingh78) 6. Dezember 2022

Welche neuen Wendungen planen die Macher in der kommenden Folge von Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, warten wir mal ab.

