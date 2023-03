CNN

Jaar na jaar is het gesprek rond reguliere prijsuitreikingen hetzelfde: waar is de diversiteit?

Zelfs in een recordjaar als 2023 – waarin Beyoncé tot nu toe de meest bekroonde artiest in de Grammy-geschiedenis is geworden en de meeste Aziatische genomineerden in één jaar bij de Oscars zijn opgenomen – blijven er vragen over de toewijding van deze shows aan rechtvaardigheid.

Velen hebben kritiek geuit op de Academy Awards van dit jaar – die zondag plaatsvinden – omdat ze het zwarte vrouwelijke talent niet erkennen. De Grammy’s hebben Beyoncé afgekeurd vanwege de prijs voor het aangekondigde album van het jaar, in plaats daarvan Harry Styles toe te kennen, in een beweging die zowel fans als critici versteld deed staan. En bij de BAFTAS, in wezen de Britse Oscars, was elke winnaar dit jaar White.

Deze reguliere onderscheidingen worden vaak begeerd, zowel voor economisch gewin als voor slagkracht in de industrie. Maar zelfs nu het publiek druk uitoefent op de entertainmentindustrie om de diversiteit te vergroten, beweren sommigen dat er slechts incrementele veranderingen zijn aangebracht.

“We zien meer (veranderingen) omdat ze niet meer bekritiseerd willen worden”, zegt Nancy Wang Yuen, socioloog en auteur van “Reel Inequality: Hollywood Actors and Racism”, specifiek sprekend over de Oscars. “Maar de soorten veranderingen die ze hebben aangebracht, waren allemaal meer alleen in naam.”

Een van de problemen waarmee reguliere onderscheidingen worden geconfronteerd, is simpelweg hoeveel moeilijker het is voor mensen van kleur om erkenning te krijgen.

De laatste keer dat een vrouw van kleur de prijs voor beste actrice won bij de Academy Awards was in 2002, toen Halle Berry de prijs in de wacht sleepte voor haar rol in “Monster’s Ball” en de eerste zwarte vrouw werd die ooit de eer mee naar huis nam. In haar dankwoord droeg Berry haar overwinning op aan vroegere en huidige zwarte actrices, evenals aan “elke naamloze, gezichtsloze vrouw van kleur die nu een kans heeft omdat deze deur vanavond is geopend.”

En toch is dat niet het geval geweest. Exclusief de genomineerden van dit jaar, slechts negen gekleurde vrouwen zijn genomineerd voor de prijs sinds Berry’s overwinning en geen enkele heeft gewonnen. Ondertussen hebben andere actrices, zoals Frances McDormand, de prijs twee keer in dezelfde tijd gewonnen.

Dit jaar wordt Michelle Yeoh – een van de beroemdste actrices ter wereld – genomineerd voor haar eerste Oscar. En als ze zondag wordt uitgeroepen tot beste actrice, schrijft ze geschiedenis als de eerste Aziatische winnaar in die categorie. Het kostte haar tientallen jaren voordat ze de erkenning van een nominatie kreeg, en vooruitkijkend naar haar aanstaande rollen, wees Yuen erop dat Yeoh voor het grootste deel nog steeds niet de hoofdrol speelt.

Yeoh heeft zich uitgesproken over de ongelijkheid waarmee Aziatische acteurs worden geconfronteerd. Tijdens een rondetafelgesprek in december sprak ze over de moeilijkheid die oudere vrouwen hebben om interessante rollen te krijgen, daarbij verwijzend naar haar eigen ervaring als Aziatische vrouw.

“Ik kijk echt met zo’n jaloezie naar jullie allemaal omdat je de kans krijgt om alle verschillende rollen uit te proberen”, zei Yeoh destijds. “Maar die kans krijgen we misschien maar eens in de lange, lange tijd.”

Als een van de beroemdste Aziatische actrices ter wereld het moeilijk heeft, zei Yuen, hoeveel moeilijker moet het dan zijn voor andere acteurs en actrices van kleur? Waar Berry en Yeoh mee te maken hebben gehad, is het bewijs van hoe gebrekkig het systeem is, merkte ze op.

“Zelfs de prijzen zelf zijn niet genoeg om het structurele racisme en seksisme waarmee gekleurde vrouwen in Hollywood worden geconfronteerd te overwinnen”, zei Yuen.

Maar de barrières tegen mensen van kleur zijn overal in de entertainmentindustrie te vinden – niet alleen in film.

Jasmine Henry, professor muziek aan de Universiteit van Pennsylvania, gebruikte Beyoncé als voorbeeld. Ondanks dat ze een van de meest bekroonde artiesten bij de Grammy’s is geworden, is haar percentage van daadwerkelijk winnen in vergelijking met het aantal keren dat ze is genomineerd, eigenlijk minder dan dat van andere artiesten.

Hoewel Beyoncé 32 keer heeft gewonnen en 88 nominaties heeft ontvangen, heeft Adele bijvoorbeeld 16 keer gewonnen terwijl ze slechts 25 keer werd genomineerd – Adele een hoger winstpercentage geven. Adele heeft ook twee keer album van het jaar gewonnen, uit drie nominaties, terwijl Beyoncé vier keer is genomineerd in de categorie en nooit heeft gewonnen.

“(De Grammy’s) eren zwarte artiesten, maar net genoeg om te zeggen dat ze hen hebben geëerd”, zei Henry. “Niet genoeg om echt eerlijke resultaten te produceren.”

En veel zwarte artiesten en artiesten van kleur worden in een R&B- of rapmuziekdoos gestopt, zei Henry, waardoor de categorieën waarin ze genomineerd kunnen worden en kunnen winnen, worden beperkt.

Drake heeft zich hierover uitgesproken. In 2017, toen zijn hit “Hotline Bling”, een nummer waarop hij voornamelijk zingt, de prijs voor beste rapnummer en beste rapuitvoering won, merkte Drake expliciet op dat het nummer geen rapnummer was.

“De enige categorie waarin ze me kunnen plaatsen, is een rapcategorie”, zei Drake in een interview na de uitreiking. “Misschien omdat ik in het verleden heb gerapt, of omdat ik zwart ben.”

Wat betreft de reden waarom deze reguliere prijzen traag divers talent belonen en erkennen, ligt het antwoord vaak in de prijsuitreikingsinstanties zelf.

Deze instellingen zijn typisch legacy-instellingen, zei Henry, wat betekent dat degenen die hebben deelgenomen aan het systeem en de industrie degenen zijn die stemrecht krijgen. Lange tijd betekende dit in veel delen van de entertainmentindustrie dat de kiezers vaak blanke mannen waren.

Tegenwoordig zijn de meeste reguliere prijsuitreikingen relatief geheimzinnig over wie de genomineerden en winnaars voor elke categorie bepaalt. Toch theoretiseren velen dat de demografie van hun kiezers nauwelijks is veranderd.

Hoewel de Recording Academy, die de Grammy’s uitreikt, zich heeft ingespannen om de vertegenwoordiging van minderheden in haar recente lessen te vergroten, zei Henry dat de organisatie nog steeds overwegend uit mannen en blanken bestaat.

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences is niet veel beter. De Academie geeft niet publiekelijk demografische details over haar kiezers, maar uit een onderzoek van de Los Angeles Times uit 2016 bleek dat 91% van de kiezers blank was en 76% man. Hoewel de Academie ook heeft geprobeerd de diversiteit onder haar gelederen te vergroten door meer vrouwen en mensen van kleur in de raad van bestuur te kiezen, blijkt uit recentere schattingen dat de organisatie nog steeds voornamelijk uit blanke mensen en mannen bestaat.

Wanneer de stemorganen relatief homogeen zijn, heeft dat invloed op wat en wie ze het waard vinden om genomineerd te worden, legt filmcriticus Robert Daniels uit. Oudere blanke kiezers voelen zich misschien onbewust aangetrokken tot verhalen die ze herkenbaar vinden en die niet altijd de meest uiteenlopende verhalen zijn.

“De meesten zeggen dat ze stemmen op wat ze leuk vinden, maar we moeten natuurlijk onderzoeken waarom ze dit leuk vinden”, zei Daniels.

Nu veel van het publiek aandringt op meer diversiteit bij prijsuitreikingen, zoals de #OscarsSoWhite-campagne in 2015, zijn veel kiezers zich waarschijnlijk ook bewust van de behoefte aan meer diverse nominaties, zei Daniels, en nomineren daarom een ​​of twee mensen van kleur.

Maar een of twee is nog steeds een incrementeel bedrag. Het idee dat de meeste genomineerden, of zelfs allemaal, mensen van kleur zouden kunnen zijn, zei Daniels, is niet iets dat de meeste kiezers overwegen. In plaats daarvan willen ze misschien gewoon een diversiteitsvakje aanvinken bij hun nominaties.

Studio’s gaan ook het meeste geld steken in de films waarvan zij denken dat ze de meeste kans maken op een nominatie, zei Yuen, wat inherent betekent dat ze zich richten op de smaak van de kiezers.

“Mensen gaan veel geld achter Tom Cruise steken omdat ze in hem geloven”, legt Yuen uit.

Maar voor verhalen met minderheden, zei ze, is dat misschien niet het geval.

Awards-shows hebben echter enige vooruitgang geboekt bij het erkennen van minderheidsverhalen.

Historisch gezien worden Aziatische acteurs in door Azië geleide films niet erkend voor individuele acteer-Oscars, zei Yuen – zelfs als de films zelf prijzen ontvangen.

Ze citeerde ‘Slumdog Millionaire’ uit 2008, ‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’ uit 2000 en ‘Parasite’ uit 2019, die allemaal genomineerd waren voor Oscars in meerdere categorieën, waaronder die voor beste film, maar geen nominaties voor een van de betrokken acteurs.

Dit jaar is anders. “Everything Everywhere all at Once” is genomineerd voor meerdere categorieën en is een favoriet om de beste foto te winnen. En de drie hoofdrolspelers in de film – Stephanie Hsu, Ke Huy Quan en Michelle Yeoh – zijn ook allemaal genomineerd in individuele acteercategorieën.

“(De Oscars zijn) eindelijk erkenning van Aziatische lichamen, niet alleen Aziatische verhalen,” zei Yuen. “Er zijn Aziatische onderwerpen, acteurs, talent, die deze rollen daadwerkelijk belichamen en het net zo goed doen als elke andere acteur die doorgaans wordt genomineerd.”

De kwestie van vertegenwoordiging beperkt zich niet alleen tot prijsuitreikingen, zei Daniëls. De hele entertainmentindustrie – inclusief critici, gilden en studio’s – moet ook veranderen.

“We hadden rekening gehouden met #OscarsSoWhite en ik denk dat een probleem… is dat we interpreteerden dat alleen de Oscars zo wit zijn”, zei hij. “Elk niveau moest diverser worden.”

Als voorbeeld noemde hij de Gotham Awards. De jaarlijkse ceremonie centreert onafhankelijke filmmakers en heeft een kleine, diverse nominatiecommissie voor elke categorie, die de in aanmerking komende films bekijken en samen beslissen over de genomineerden, zei Daniels. Stemmen per commissie, zei hij, zou ook kunnen helpen bij het verbeteren van de diversiteit bij andere, grotere prijsuitreikingen.

De BAFTA’s hebben deze methode tot op zekere hoogte verwerkt. In een poging om de diversiteit onder de genomineerden te vergroten, hebben de BAFTA’s hun proces in 2020 volledig herzien. Als gevolg hiervan werd in 2021 en 2022 de meerderheid van de genomineerden voor de prijzen gekozen door kleinere jury’s, in plaats van alleen door stemmen van leden van de British Academy. . De BAFTA’s zagen toen een toename van de vertegenwoordiging onder de genomineerden – wat wordt beschouwd als een overwinning voor de British Academy.

Maar dit jaar, in 2023, liep de groep een aantal van die veranderingen terug na kritiek, en besloot in plaats daarvan de nominaties voor elke categorie gelijkelijk te verdelen tussen kiezers en een jury – wat betekent dat beide groepen hetzelfde aantal genomineerden kozen.

De genomineerden werden nog steeds beschouwd als een diverse groep. En toch waren bij de uitreiking van dit jaar alle winnaars blank, wat vragen opriep over de vraag of de revisie daadwerkelijk tot concrete verandering heeft geleid.

“We zien in sommige gevallen gelijke kansen, maar zeker geen gelijke resultaten”, zei Henry. “We zitten vast in deze cyclus van soms kleine vooruitgang en soms een beetje achteruitgang.”

Voor een blijvende impact, zei Henry, moet de industrie verder gaan dan oppervlakkige veranderingen en werken aan het opnieuw in evenwicht brengen van structurele problemen en ingesleten vooroordelen in entertainment.

“Door te worstelen met diepgewortelde kwesties van racisme, seksisme en homofobie in de industrie, zou dat een evaluatie betekenen van niet alleen de prijscategorieën en -systemen, maar platenmaatschappijen, filmindustrieën, productiepraktijken en een hele industrie”, zei ze. “Dat is een enge bol garen om te proberen te ontrafelen.”

Totdat de industrie bredere veranderingen doorvoert, zullen de problemen ook niet veranderen, zei Henry.